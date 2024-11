Plačujete preveč za ogrevanje?

Čeprav je bil začetek jeseni še precej sončen in topel, so nam prva novembrska jutra že postregla z nizkimi temperaturami, kar je mnoge spodbudilo k vklopu ogrevalnih sistemov ter zapiranju oken in vrat za zadrževanje toplote. Ob tem pogosto pozabimo, da poleg toplote za prijetno bivanje potrebujemo tudi svež zrak, ki prispeva k zdravju in dobremu počutju vseh družinskih članov. V zaprtih prostorih se kopičijo prah, dlake, plesen, vlaga in hlapne organske spojine, kar vpliva na kakovost zraka. Zaradi želje po ohranjanju toplote pa pogosto zanemarimo redno prezračevanje.

Bivanje v dobro izoliranih, ogrevanih prostorih je prijetno in energetsko učinkovito, a pomanjkanje rednega prezračevanja hitro vodi do poslabšanja kakovosti zraka v notranjosti. Zaprt zrak postane nasičen z vlago, onesnaževalci in različnimi delci, ki vplivajo na naše splošno zdravje in počutje. Tudi vonji, ki nastajajo pri vsakodnevnih opravilih in aktivnostih, prispevajo k njegovi onesnaženosti. Ta proces je pogosto neopazen, saj smo navajeni na postopno poslabševanje kakovosti zraka v notranjosti, dokler nas simptomi, kot so glavobol, utrujenost, draženje oči ali alergijske reakcije, ne prisilijo k razmisleku.

V tem hladnem delu leta, ko si najbolj prizadevamo ohranjati toploto, je enako pomembno, da ne zanemarimo svežine in kakovosti zraka, ki ga vdihavamo.

Kakšna je kakovost zraka v vašem domu?

Je ta zrak primeren za dolgotrajno bivanje ali predstavlja tveganje za dobro počutje? Dobro izolirane hiše, ki niso ustrezno prezračene, ne zadržujejo le toplote, temveč tudi vlago in onesnaževalce. Pomanjkanje ustreznega prezračevanja lahko vodi do neprijetnih vonjav, kopičenja plinov in razvoja plesni, kar povečuje možnost za zdravstvene težave.

Foto: Shutterstock

Dejavnosti, kot so sušenje perila na radiatorjih, kuhanje, pranje, prhanje in celo dihanje, dodatno onesnažujejo zrak. Težava je posebej opazna v zimskem času, ko je zrak zunaj hladnejši in manj vlažen, notranjost naših domov pa je podvržena povečani kondenzaciji vlage. Vlaga na oknih in stenah, kjer se pogosto nabira plesen, so jasen pokazatelj, da je ta v prostoru presežena.

Ročno prezračevanje v zimskih mesecih ni optimalna rešitev

Rešitev za ohranjanje svežega zraka je pravilno in redno prezračevanje. Ročno prezračevanje z odpiranjem oken sicer omogoča osvežitev zraka, vendar z njim izgubljamo dragoceno toploto. Smisel prezračevanja je tudi v doslednosti, to pa pomeni odpiranje na prepih večkrat na dan po nekaj minut, da v notranjih prostorih zamenjamo celoten zrak. Ker ne želimo izgubljati toplote, smo pri ročnem prezračevanju pogosto nedosledni.

A izgubljanje toplote ni edini razlog, da odpiranje oken ni ustrezna rešitev. V hladnejših mesecih je kurilna sezona na vrhuncu. Zaradi tega so v zraku višje koncentracije, pogosto celo mejne vrednosti, škodljivih delcev, kot sta PM10 in PM2.5. Ti delci lahko v času pomanjkanja padavin in brezvetrja hitro presežejo dovoljene vrednosti in ogrozijo zdravje ter lahko povzročijo različne zdravstvene težave.

Neugodne zimske vremenske razmere, kot sta brezvetrje in daljše obdobje brez padavin, lahko povzročita povišane ravni škodljivih delcev v zraku. Foto: Shutterstock

Najpomembnejši viri delcev PM2.5 so mala kurišča, ki k skupnim izpustom prispevajo kar 74 odstotkov. Zmesi delcev, ki vsebujejo železo, baker, svinec, kadmij, nikelj, arzen, živo srebro in organska topila, predstavljajo tveganje za zdravje. Ker so delci dovolj majhni, da prodrejo globoko v pljuča, lahko negativno vplivajo na zdravje in pripomorejo k različnim boleznim, kot so bolezni srca in ožilja, astma in alergije.

Ročno prezračevanje ob takšnih vremenskih razmerah torej ne zadostuje oz. lahko celo poslabša kakovost zraka v prostoru, saj odpremo dostop onesnaženju iz okolja.

Mehanski prezračevalni sistemi z rekuperacijo so napredna rešitev, ki omogoča učinkovito prezračevanje ob hkratni energetski varčnosti. Eden izmed najnovejših in tehnološko naprednih sistemov na trgu je Orca SKY, ki združuje visoko učinkovitost, prilagodljivost in varčnost.

Kako deluje prezračevalni sistem z rekuperacijo?

Lokalni prezračevalni sistem Orca SKY deluje po principu izmenjave toplote – topel, onesnažen zrak se prek toplotnega prenosnika preusmeri navzven, pri čemer prenese svojo toploto na hladnejši zunanji zrak, ki v prostor vstopa segret. Tako se ohrani toplota v prostoru, medtem ko je zrak svež. Postopek se ponovi vsakih 70 sekund, kar zagotavlja učinkovito izmenjavo zraka ves dan.

Prezračevalni sistemi Orca zagotavljajo neprekinjen dotok svežega zraka ves dan, kar omogoča zamenjavo celotnega zraka v prostoru. Foto: Orca Energija

Prezračevalni sistem Orca SKY je sodobna rešitev za učinkovito in energetsko varčno prezračevanje, ki je primerna tako za obstoječe objekte kot novogradnje. Poleg ohranjanja svežega zraka in hkrati zmanjšanja izgube toplote ne izboljša le bivalnega udobja, ampak tudi znatno prispeva k zmanjšanju stroškov ogrevanja in nizki porabi električne energije.

Glavne prednosti Orca SKY so:

Foto: Orca Energija do 92-odstotna rekuperacija toplote, kar zmanjšuje toplotne izgube in prihrani energijo,

nizka poraba električne energije in nizki stroški obratovanja,

tiho delovanje,

brezžično upravljanje sistema prek aplikacije na pametnem telefonu,

posebna funkcija party mode, ki omogoča intenzivno, a kljub temu tiho delovanje za primere, ko je v prostoru več ljudi,

standardni filtri G3 in opcijski F8, ki zagotavljajo učinkovito odstranjevanje prašnih delcev, insektov in alergenov,

delovanje v širokem temperaturnem območju med –20 in +40 stopinjami Celzija, kar omogoča uporabo v vseh letnih časih,

energijski razred A+ ter

estetski videz in enostavna montaža.

Moderni prezračevalni sistem za vsak dom

V preteklosti so ljudje živeli v zgradbah, ki so imele "naravno" prezračevanje, saj so bile narejene iz zrakoprepustnih materialov. Okna in vrata so pogosto dopuščala prodor zraka, kar je zagotovilo stalen pretok. Čeprav so ti domovi "dihali" in niso imeli težav s slabim zrakom, so bili energetsko neučinkoviti in v zimskih mesecih hladni. Z razvojem gradbene industrije in usmeritvijo k energetski učinkovitosti so hiše vse bolj zatesnjene. Kar je z vidika manjše izgube vsekakor dobro, vendar je tudi manj naravnega prezračevanja.

Novograditelji se danes praviloma odločajo za namestitev prezračevalnega sistema, medtem ko se lastniki obstoječih nepremičnin še vedno pogosto soočajo s slabim prezračevanjem. Ena od prednosti lokalnega rekuperatorja, kot je Orca SKY, je, da ga je mogoče enostavno namestiti tudi v obstoječe objekte. Za učinkovito prezračevanje ni potrebe po večji prenovi – Orca SKY je hitro nameščen in ne zahteva večjih gradbenih posegov. To omogoča svež zrak in izboljšano kakovost bivanja v vsakem domu brez dodatnih zapletenih prilagoditev.

Foto: Orca Energija





Nujna komponenta sodobnega doma

Prezračevanje z rekuperacijo omogoča svež zrak brez toplotnih izgub, nižje stroške ogrevanja in boljše pogoje za zdravje. S sodobnimi rešitvami, kot je Orca SKY, ki omogoča prilagajanje hitrosti, tiho delovanje in brezžično upravljanje, prezračevanje postane enostavno, udobno in energetsko učinkovito. Vlaganje v tak sistem je naložba v zdravje, udobje, dolgoročen prihranek in trajnostni način bivanja.

