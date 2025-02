Pergola, ki na trgu nima konkurece

V hitrem ritmu sodobnega življenja iščemo kotičke miru, kjer lahko uživamo v vsakodnevnih trenutkih. Vaša terasa ni le prostor pred hišo, ampak podaljšek vašega doma – kraj, kjer jutranja kava dobi poseben okus, kjer popoldnevi postanejo brezskrbni trenutki z družino in kjer se večeri spreminjajo v zabavna druženja s prijatelji. Hard-Top pergola vam omogoča prav to – brezkompromisno udobje v vseh letnih časih.

Da bi lahko resnično uživali v vsakem trenutku na terasi, je ključno, da se vremenskim razmeram ni treba prilagajati – ampak se one prilagodijo vam. Bioklimatska Hard-Top pergola ni le estetski dodatek, temveč predstavlja izjemno funkcionalen element, ki omogoča popoln nadzor nad vremenom in vam podaljša sezono bivanja na prostem na vse dni v letu.

Foto: Inoxvrbovšek

Zakaj bioklimatska pergola in ne klasičen nadstrešek?

Medtem ko večino dneva preživimo v zaprtih prostorih, si želimo popoldneve in konce tedna preživeti na prostem. Tende in klasični nadstreški ne omogočajo kombinacije zaščite pred vetrom, dežjem ali močnim soncem, zato je bioklimatska pergola popolna rešitev.

Foto: Inoxvrbovšek S pomočjo daljinskega upravljanja lahko enostavno prilagodimo kot lamel – odpremo jih za več sonca, zavrtimo za prezračevanje ali popolnoma zapremo za zaščito pred dežjem.

Hard-Top pergola je odporna na veter, točo in sneg, njene široke lamele pa prepuščajo do 80 odstotkov sončne svetlobe. Hard-Top pergola je edina samočistilna pergola, ki meteorno vodo, listje in umazanijo odvaja direktno preko vseh lamel v odtok – ne preko sistema žlebičkov, ki jih je potrebno čistiti.

S svojo kompaktno zasnovo in skritimi ojačitvami omogoča razpon med stebri do devet metrov, prenaša do enega metra snega in zdrži močne sunke vetra. Vsaka Hard-Top pergola je vrhunski slovenski izdelek, ki ga mojstri izdelujejo po meri in zagotavlja desetletja brezskrbnega uživanja na prostem.

Prepričajte se sami – vabljeni na Sejem Dom! Hard-Top pergolo si lahko ogledate v živo in se sami prepričate o njeni brezkompromisni kakovosti. Obiščite jih na Sejmu Dom (v hali A), kjer vam bodo z veseljem predstavili vse njene prednosti in vam prikazali, kako enostavno jo lahko vključite v svoj dom. Kdaj in kje? Sejem Dom poteka od 5. do 9. marca na Gospodarskem razstavišču.

Foto: Inoxvrbovšek

Slovenska kakovost, ki traja že več kot štiri desetletja

V poplavi tujih izdelkov je Hard-Top pergola simbol slovenske kakovosti in inovacij. Gre za produkt, ki ga od zasnove do izdelave oblikujejo izkušeni mojstri v družinskem podjetju Inoxvrbovšek iz Laškega, ki že več kot 40 let piše zgodbo uspeha. S proizvodnjo že 5. generacije Hard-Top pergole podjetje ne sledi trendom, pač pa jih ustvarja.

Vsaka pergola je edinstvena, skrbno oblikovana po meri naročnika in izdelana z najvišjo natančnostjo. Poleg osnovne pergole vam ob ogledu svetujejo in na vašo željo vgradijo tudi razsvetljavo LED, senčila ZIP screene, drsne stene, brisoleje, grelce, vtičnice v stebrih, ogrevanje lamel ali ventilatorje za brezmejno uživanje na terasi.

Foto: Inoxvrbovšek

Hard-Top pergola je patentno zaščiten proizvod, ki združuje brezčasno eleganco in napredno tehnologijo za brezskrbno uživanje na vaši terasi.

Prilagodite pergolo svojim željam Bioklimatsko Hard-Top pergolo lahko nadgradite s številnimi dodatki: LED osvetlitev za glavno ali prijetno ambientalno svetlobo,

za glavno ali prijetno ambientalno svetlobo, ZIP screen senčila za zaščito pred soncem, vetrom ali radovednimi pogledi,

za zaščito pred soncem, vetrom ali radovednimi pogledi, steklene drsne ali fiksne stene , ki ustvarijo zaprt, a še vedno svetel prostor,

, ki ustvarijo zaprt, a še vedno svetel prostor, infra grelce ali ventilatorje za še večje udobje v vseh letnih časih,

za še večje udobje v vseh letnih časih, in še marsikaj.





Ne čakajte na popolne razmere – ustvarite jih sami

S Hard-Top pergolo lahko postane vsak trenutek na terasi popolno doživetje. Poletje ne bo več prepuščeno muhavosti vremena – naj vročinski valovi ne bodo razlog, da se umaknete v notranjost, in naj nenadne poletne plohe ne prekinjajo vaših druženj na prostem. Udobje in svoboda bivanja na prostem sta lahko nekaj samoumevnega, ne le občasni privilegij ob ustreznih vremenskih pogojih.

Foto: Inoxvrbovšek

Ne čakajte na "pravo" vreme, prilagodite ga sebi. Z le nekaj premišljenimi odločitvami lahko že letos uživate na svoji terasi v brezskrbnih poletnih dneh ali jesenskih večerih in spontano ustvarjate nepozabne spomine, ki ostanejo vse življenje. Naj bo vaš zunanji prostor namenjen uživanju, sprostitvi in nepozabnim trenutkom z najbližjimi.