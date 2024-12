Nepremišljeno podarjanje živali lahko vodi v njihovo trpljenje

V prazničnem času, ko se mnogi odločajo za obdarovanje, se med priljubljenimi idejami, zlasti za otroke, pogosto znajdejo tudi hišni ljubljenčki. Majhen kužek ali mucek pod božičnim drevescem se zdi kot popolno darilo, a slovenska zavetišča in društva za zaščito živali ob tem opozarjajo, da so takšne odločitve pogosto nepremišljene in lahko vodijo v trpljenje živali. Namesto tega lahko letos živalim pomagate na druge načine.

Hišni ljubljenčki s seboj namreč prinašajo tudi veliko mero odgovornosti, od časa, pozornost in nege do finančnih obveznosti. Da bi bilo nepremišljenih odločitev, ki posledičnega trpljenja živali čim manj, je Zavarovalnica Sava že drugo leto zapored pripravila dobrodelno kampanjo "Živali niso darilo".

Namesto podarjanja živali pozivajo, da za praznike obdarite svoje ljubljenčke ali pomagate brezdomnim živalim v zavetiščih tako da z donacijami podprete zavetišče.

Foto: Zavarovalnica Sava

Ravno v decembru zavetišča beležijo povečan interes za posvojitve, kar na prvi pogled sicer deluje kot dobra novica, a žal se mnoge od teh živali sčasoma vrnejo v zavetišča ali pa pristanejo celo na cesti. Zaradi takšnih izkušenj nekatera zavetišča v decembru celo začasno ustavijo posvojitve.

"Imeti hišnega ljubljenčka je čudovito, če mu lahko namenimo svoj čas in vse ostalo, kar odgovorna skrb zanj vključuje. Zato skrbno premislite in v nasprotnem primeru raje svojo ljubezen in dobroto tudi vi namenite živalim v zavetiščih. Neskončno so je vesele," pravijo v Zavarovalnici Sava.

Pomagajte zavetiščem in obdarite svoje hišne ljubljenčke

Na spletni strani lahko glasujete za eno izmed 20 zavetišč in organizacij, ki si prizadevajo za dobrobit živali, in ji s svojim glasom pomagate do donacije v vrednosti pet tisoč evrov, ki jo podarja Zavarovalnica Sava.

Poleg tega pa lahko obdarite tudi svoje hišne ljubljenčke. Na omenjeni spletni strani je namreč zaživel generator idej za obdarovanje živali, ki ga poganja umetna inteligenca. Ta vam s pomočjo nekaj podatkov o vašem ljubljenčku pripravi seznam šestih idej za obdarovanje vašega kosmatinca.

Foto: Zavarovalnica Sava