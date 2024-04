Mlada družina končno zaživela v zdravih bivalnih razmerah

Poplave, ki so lanskega avgusta pustošile po Sloveniji, so za seboj pustile obsežno uničenje in stiske za mnoge posameznike in družine. Med tistimi, ki so se znašli v primežu uničujočih poplav, sta tudi Jernej in Tjaša Skornšek, mlad par, ki je izkusil grozljive posledice vdora vode v njun dom. Čeprav sta se po poplavi lotila intenzivne sanacije in popolne prenove svojega stanovanja, sta se težko znebila posledic vlage, ki jih za sabo pusti tolikšna količina vode.

Sanacije po poplavi celotnega stanovanja sta se lotila s pomočjo prijateljev, sodelavcev, znancev in društva Enostavno pomagam. Zadnje jima je na podlagi svojih dobrih izkušenj priporočilo vgradnjo dvocevnega prezračevalnega sistema MIKrovent®, da se v prihodnje izogneta problemom vlage v stanovanju.

Prednosti dvocevnega sistema Vse prezračevalne naprave MIKrovent so dvocevne, kar pomeni, da gre zrak iz prostora po eni cevi, medtem ko gre zunanji zrak v prostor po drugi cevi. Notranji in zunanji zrak se pri tem fizično ne srečata, se pa srečata v rekuperatorju, pri čemer si oddajata toploto in hlad. Foto: MIK Celje Za razliko od običajnega enocevnega zrak potuje po dveh ločenih ceveh, s čimer je prenos bakterij in prašnih delcev s cevi na vstopni zrak onemogočen. Tako vstopni kot izstopni zrak se najprej srečata s filtri zraka, nato pa potujeta vsak po svoji ločeni cevi ter po ločenih prekatih znotraj naprave. Oba tokova zraka prideta nato v stik s prenosnikom toplote, a brez možnosti, da bi se med seboj pomešala – izstopni zrak tu zgolj oddaja energijo in toploto vstopnemu zraku. Energija izstopnega zraka se kontinuirano oddaja vstopnemu zraku, brez prekinitev delovanja. Ravno zato dvocevni rekuperacijski sistemi bolje ustrezajo definiciji zdravega prezračevanja.









Pri Jerneju in Tjaši so v večji dnevni prostor vgradili MIKrovent® 150, ki je primeren za večje bivalne prostore, kot so kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem. Povezan je s senzorjem MLX, ki meri temperaturo, vlago, CO, CO2, VOC. V otroško sobo in spalnico pa so namestili manjšo napravo MIKrovent® 35.

Poplavljen dom družine Skornšek:

Prezračevalni sistemi MIKrovent® se ponašajo z visoko stopnjo rekuperacije energije. So rezultat slovenskega znanja in lastnega razvoja proizvajalca stavbnega pohištva MIK Celje. V vaš bivalni prostor neprestano dovajajo svež zrak s stoodstotno izmenjavo zraka pri zaprtih oknih in poskrbijo za do 95-odstotno ohranjanje toplote od prezračevanja vašega bivalnega prostora. Preverite prezračevalne naprave MIKrovent®.

Plesen v notranjih prostorih ni le estetska težava

Pri poplavah se sledi vlage lahko kažejo še dolgo po tem, ko smo škodo že sanirali. Plesnivi madeži na stenah, neprijeten vonj, stalen občutek vlažnosti v prostorih povzročajo skrb za lastno zdravje in nelagodje ob bivanju v takih prostorih.

Kljub prizadevanjem, da bi v svojem domu ponovno vzpostavila udobje in varnost, je vlaga ostala zahtevna težava, s katero sta se Jernej in Tjaša morala soočiti. Rešitev za te težave sta našla v kakovostnem in sodobnem prezračevalnem sistemu, kot ga ponuja podjetje MIK Celje. Njihovi sistemi omogočajo učinkovito odvajanje vlage ter zagotavljajo čist in svež zrak v notranjih prostorih.

Tako je izgledala montaža prezračevalnega sistema MIKrovent®:

Ste vedeli? V nekateri državah Evropske unije je obvezna vgradnja sistema za prezračevanje v domove. V Nemčiji, na Poljskem, Češkem, v Švici, na Danskem ter na Švedskem velja uredba za obvezno prezračevanje, nakup sodobnih oken je torej pogojen z nakupom ustreznega prezračevalnega sistema.

Smart MIKrovent® 150 je odlična rešitev za prezračevanje večjih prostorov, v katerih se sočasno zadržuje več ljudi. Foto: MIK Celje

S sodobno gradnjo in neprodušnimi materiali se lahko pojavljajo težave z vlago tudi pri novogradnjah in prenovah domov. To je velika težava za naše splošno zdravje in počutje. Na kakovost zraka doma vplivajo tudi naše bivanje in delovanje, kot so kuhanje, sušenje perila v notranjih prostorih, lastništvo hišnih ljubljenčkov … Če bi želeli poskrbeti za optimalno svež zrak z odpiranjem oken, bi jih morali odpreti na stežaj večkrat na dan po nekaj minut. Smisel prezračevanja je namreč v tem, da zamenjamo celoten zrak v notranjih prostorih, to pomeni, da večkrat na dan odpremo okna na stežaj za nekaj minut. Z odpiranjem oken pa v svoj dom spuščamo tudi kombinacijo različnih delcev, ki so v zraku, vključno s cvetnim prahom in drugimi prašnimi delci.

Zakaj je MIKrovent® vodilni med prezračevalnimi sistemi? • Prezračuje vsak prostor posebej. • Ima dvocevni sistem, ki preprečuje širjenje zraka ter s tem virusov, bakterij, alergenov in prahu iz enega prostora v druge. • Ohranja kakovost notranjega zraka in s tem vrednost CO2 pod mejo 950 ppm. • Najvišja stopnja prilagodljivosti. • Manjši poraba in izguba energije. • Koristen je pri vseh respiratornih okužbah, ki se širijo po zraku. • Za razvoj, svetovanje, prodajo, montažo, servis in garancijo poskrbi ekipa MIKrovent®.



Poleg svežega zraka tudi nižji stroški bivanja

Prisilno prezračevanje, kakršnega ponujajo prezračevalni sistemi, zagotavlja učinkovito izmenjavo zraka v bivalnih prostorih, hkrati omogoča tudi energetsko učinkovito delovanje. S takšnimi napravami se izognemo občasnim prepihom, ki so potrebni za izmenjavo zraka v zaprtih prostorih, obenem pa tudi prihranimo pri stroških ogrevanja ali hlajenja prostora. Prezračevalne naprave učinkovito prezračujejo prostor, a vanj ne spuščajo zunanjega hrupa, hladnega zraka pozimi in toplega poleti, kar omogoča udobno in varčno bivanje v notranjih prostorih.

Prezračevalna naprava v prvi vrsti služi zagotavljanju zdravega zraka v prostoru, šele pozneje pa zniževanju stroškov. Ravno zato je pomembno, kakšen zrak vstopa v prostor, potem ko gre skozi napravo in njene filtre.

Filter zunanjega zraka je občutljiv na izjemno majhne, fine delce v zraku, ki merijo 2,5 µm ali manj. Filter notranjega zraka je pralni filter, s katerim preprečimo vstop trdih delcev velikosti od 2,5 µm do 10 µm. Foto: MIK Celje

Naprava mora v prostor dovajati svež, prečiščen zrak, bogat z negativnimi ioni, kar dosežemo z uporabo visokokakovostnih filtrov tipa F7. Ti filtri so sposobni zadržati najbolj fine škodljive delce v zraku. Zato je pomembno, kakšno prezračevalno napravo izberemo, ko želimo ustvariti zdravju prijazen ambient.

Boljša kakovost bivanja v vsakem trenutku

Današnji tempo od nas zahteva poenostavitve stvari, mednje vsekakor spada upravljanje naprav v naših domovih. Nadzor udobja je prednost prezračevalnega sistema MIKrovent®. S pomočjo aplikacije in pametnih naprav ga lahko upravljate na daljavo in hkrati spremljate kakovost zraka v domačih prostorih. Upravljate ga lahko tudi prek senzorske postaje MLX (vlaga, temperatura, CO, CO2 in VOC), panela Touch na napravi in daljinca.

Prezračevalne naprave MIKrovent® lahko nastavite na avtomatski način delovanja, kar pomeni, da ko senzor meri temperaturo in vlago, hkrati naprava sama uravnava zrak v prostoru.

Komu se investicija v prezračevalni sistem izplača?

Se vam pozimi na oknih nabira kondenz? Opažate madeže plesni na stenah svoje hiše? Slabo spite? Imate težave z dihanjem v notranjih prostorih ali vas muči dražeč kašelj? Je zrak v vašem domu zatohel?

Če ste vsaj na eno od teh vprašanj odgovorili pritrdilno, je čas, da investirate v prezračevalni sistem in boljšo kakovost bivanja zase in za svojo družino!

"Montaža je potekala res hitro. Za vsako napravo je bilo treba izvrtati dve luknji, mojstra sta pri tem vse zaščitila, zmontirala in za sabo pospravila," pove Jernej o izkušnjah s podjetjem MIK Celje.

Poskrbite za svoje zdravje! Pokličite podjetje MIK Celje na brezplačno številko 080 12 24 ali oddajte povpraševanje na spletni strani. Strokovno vam bodo svetovali pri izbiri najustreznejšega sistema za vaše pogoje.



