Mediteran na vrtu: katere sredozemske rastline uspevajo tudi na celini?

Si želite sredozemskega pridiha na svojem vrtu, terasi ali balkonu? Zadeva sploh ni neizvedljiva, saj obstaja kar nekaj rastlinskih vrst, ki bodo lepo uspevale tudi v celinskem podnebju. Za tiste bolj občutljive pa si bomo omislili lične posode, ki jih bomo pred zimo skupaj s posajenimi rastlinami prestavili v varne notranje prostore.

Rastline in kamen

Kombiniranje obeh je osnova za oblikovanje sredozemskega motiva. S položenim naravnim kamnom in lepo oblikovanimi ploščami iz najrazličnejših materialov bodo ustvarjeni temelji za sajenje rastlin, ki so vajene takšnih kombinacij. Tudi v prostoru med ploščami se lahko razrastejo nizke dišavnice, ki nas bodo vsakič, ko bomo med hojo dregnili vanje, opozorile nase z značilnimi vonjavami.

Foto: Shutterstock

Vonj po Sredozemlju

Ne samo videz, predvsem vonjave so tiste, ki nas bodo, ko zapremo oči, ponesle v Provanso, na otok Hvar ali drugam, za kar pa bodo poskrbele značilne rastline teh krajev, kot so sivka, rožmarin, timijan in druge. Morda moč njihovega vonja le ne bo tolikšna kot na vročem sredozemskem soncu, pa nič za to. Posadili jih bomo tja, kjer se največ zadržujemo, saj bomo samo tako lahko kar najbolj občutili njihovo čarobnost.

Sivka je ena izmed tistih, ki prezimi tudi v celinski Sloveniji, izbiramo pa lahko med tistimi s klasično modrimi cvetovi, belimi in rožnatimi. Kombinacija z različnimi barvami je lahko zelo zanimiva pri oblikovanju dišeče žive meje.

Foto: Shutterstock

Rožmarin bomo posadili v posodo, ki jo lahko zakopljemo v zemljo, da ga lahko kasneje pred zimo prestavimo v notranje prostore, ali pa mu izberemo lep lonec in postavimo na teraso. Na apnenih tleh bo sicer manjši, zato pa bodo njegovi poganjki bolj dišeči. Takšno rastišče lahko pripravimo iz navadne prsti z dodajanjem jajčnih lupin in lesnega pepela.

Timijan lahko sadimo na prostem, saj dobro prezimi. Nizki lepo oblikovani grmički so lepi, še posebej ob cvetenju. Lepo bo uspeval tudi v razpokah med kamni in drugje, kjer so pogoji za rast nekoliko slabši, predvsem zaradi revnega in suhega rastišča. Zanimivo pa je, da so ravno v takšnem rastnem okolju njegove dišave najmočnejše.

Foto: Shutterstock

Okus po Sredozemlju

Od vonja do okusa. Na zelenjavnih gredicah ne smejo manjkati paradižnik, blitva, bučke, jajčevci in druge vrtnine, ki so nepogrešljive v mediteranski kuhinji. Vse skupaj bo popestrila tudi rukola z močno in značilno aromo, ki jo lahko sejemo večkrat ob potkah na zelenjavnih gredicah in drugje. Po rezanju se bo kmalu obrasla z novimi listi, tako da bo gredica kar najbolje izkoriščena in zapolnjena vse do prihoda mraza.

Okrasne in sadne rastline

Oleandri, bugenvilije, citrusi, oljke; vse te rastline imamo prav tako lahko na našem vrtu, četudi ne bi preživele nizkih zimskih temperatur. Seveda jih moramo posaditi v posode, ki bodo skupaj z rastlinami krasile vhod, teraso, balkon in druge prostore. Citrusi pa nas bodo razveseljevali z dišečimi cvetovi in plodovi, polnimi zdravja.