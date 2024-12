Letošnji največji hit pri božični dekoraciji so bleščice

Praznični čas prinaša toplino, veselje in neizmerno ljubezen, zato je okrašen dom v tem obdobju nepogrešljiv. Letos bleščice niso v ospredju le v modi, temveč tudi pri božični dekoraciji, ki polepša vsak prostor. Te drobne, svetleče pikice bodo dodale praznično iskrico prav vsakemu kotičku vašega doma. Trend bleščečih dekoracij nas popelje v čarobno in glamurozno praznično vzdušje, ki ga ni mogoče spregledati.

Bleščice lahko vključite povsod

Bleščice se letos ne omejujejo le na božične kroglice. Pojavljajo se na vseh elementih dekoracije, kot so venčki, darilni papir, prtički, sveče, pa celo na jedilnem servisu.

Letos pa so nepogrešljiv del vsakega božičnega drevesa. Okrasne kroglice naj bodo prepojene z bleščečimi toni zlata, srebra, bakra in celo odtenki šampanjca. Drobne lučke, ki jih obdajo, še dodatno poudarijo ta lesketajoč učinek. Namesto tradicionalnega drevesnega vrha mnogi posegajo po zvezdah in lokih, posutih z bleščicami.

Foto: Shutterstock

Namizna dekoracija za glamurozen pridih

Praznična miza naj bo letos še posebej bogata. Bleščeči prti, krožniki z zlatimi robovi in kozarci, ki odsevajo svetlobo sveč, ustvarjajo razkošno vzdušje. Če želite slediti trendu, posezite po servetnih obročkih, prekritih z bleščicami, ali dodajte zvezdice, ki jih lahko strateško potresete po mizi. Lep dodatek so tudi zlate in srebrne pentlje ali pa le bleščice.

Foto: Shutterstock

Izdelava božičnih okraskov z bleščicami

Bleščice so odlična izbira tudi za tiste, ki radi ustvarjajo sami. Z njimi lahko ustvarite zares čudovite umetnine, ki bodo za seboj nosile globlji pomen kot kupljeni okraski.

Okrasite božične kroglice: pobarvajte stare okraske z lepilom in jih posujte z bleščicami.

Bleščice dodajte na sveče: na spodnji rob sveče nanesite lepilo in jo povaljajte v bleščicah za eleganten učinek.

Popestrite darilni papir: običajen rjav papir lahko poživite z ročno narisanimi bleščečimi vzorci.

Bleščice tudi zunaj doma

Tudi zunanja dekoracija se ni izognila bleščečemu trendu. Svetlobne figure, prepojene z lesketajočimi površinami, in venčki na vhodnih vratih, ki se bleščijo ob vsaki luči, ustvarjajo pravljično vzdušje, ki ga bodo opazili vsi mimoidoči.

Foto: Shutterstock

Kako izbrati pravi ton?

Čeprav so bleščice letos v ospredju, je pomembno, da ostanejo v harmoniji z vašim dekorativnim stilom. Zlato in srebro sta popolna izbira za klasičen in eleganten videz, medtem ko barvne bleščice popestrijo bolj igrive in mladostne dekoracije.

Foto: Shutterstock

Preberite še: