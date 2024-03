Kako prenoviti dom in pri tem prihraniti

Prenova doma je zahteven življenjski projekt, še posebej kadar se prenove lotimo celostno. Je pa to edini način, da dobimo dom, ki si ga želimo. Poleg tega je to tudi eden najdražjih projektov – hitro smo pri petmestni številki. A marsikaj lahko naredimo sami in s tem krepko zmanjšamo izdatke.

Foto: Baumit/Shutterstock

Kaj lahko naredite sami, ko prenavljate?

Prenova doma je lahko majhen ali pa obsežen in zahteven projekt. Poleg ročnih spretnosti in prihranka je tudi čas pomemben dejavnik pri odločanju, ali se boste prenove lotili sami ali ne. Bolj zapleteno delo lahko namreč traja tudi več tednov.

Kozmetični popravki, kot so zamenjava luči, namestitev ogledal in barvanje stropov, so opravila, ki se jih zlahka vsak loti sam. Prihranili boste tudi, če boste sami zamenjali pipe. To je sorazmerno enostavno delo, pomembno je le, da kupite pravo pipo za inštalacije, ki že obstajajo.

Tudi polaganje ploščic je pomemben strošek pri prenovi

Foto: Baumit/Shutterstock

Če prenavljate velik prostor in želite zamenjati vse ploščice, je pametno najeti strokovnjaka. Vendar pa je polaganje ploščic na manj zahtevnih površinah nekaj, kar se lahko loti tudi domači mojster sam. Pred odločitvijo o samostojnem polaganju keramičnih ploščic imejte v mislih, da je to natančno opravilo, ki zahteva veliko mero potrpežljivosti. Preden začnete, se dobro pripravite, zagotovite si potrebno opremo in preučite postopek, da se izognete morebitnim težavam med samim izvajanjem.

Kako se lotiti polaganja keramike?

Priprava podlage je ključnega pomena. Podlaga mora biti popolnoma suha, čista in ravna. Pri izbiri keramičnega lepila je treba paziti na dejavnike, kot so lokacija polaganja, format ploščic, vrsta keramike in morebitno talno gretje pod ploščicami.

Za samostojno polaganje ploščic boste potrebovali tudi ustrezno opremo. Diamantno rezilo je nepogrešljivo orodje, priporočljivo pa je, da si ga izposodite, če ste občasni mojster. Poleg tega boste potrebovali fugirno maso za zaključek projekta, zobato gladilko, vedro, mešalnik, plastične distančnike in vodno tehtnico za zagotovitev ravne in natančne postavitve ploščic.

Foto: Baumit

Z Baumacol FlexUni Gel delo teče kot po maslu Pri keramičnih ploščicah ni več omejitev glede videza, barve in materiala. A za kakovost končnega videza je pomemben celoten sistem, ki se skriva pod ploščico, in seveda natančen mojster. Ni vseeno kakšno lepilo za keramiko uporabljamo pri delu. Fleksibilno lepilo za keramiko Baumacol FlexUni Gel je lepilo z gel tehnologijo. Ravno inovativna gel tehnologija omogoča hitrejše, enostavnejše in kakovostnejše polaganje ploščic. Predstavlja nov standard v segmentu keramičnih lepil. Primerno je za polaganje stenskih in talnih ploščic različnih formatov ne glede na to, ali gre za mozaik, gres ploščice ali ploščice iz naravnega kamna.

Zakaj je lepilo Baumacol FlexUni Gel tako posebno?

V primerjavi z navadnim lepilom C2TE je Baumacol FlexUni Gel zaradi kremaste konsistence veliko preprostejše za nanašanje. Zlahka in enakomerno ga razmažete po površini, kar olajša celoten postopek polaganja.

Foto: Baumit/Shutterstock

Lepilo omogoča lepljenje ploščic z razponom debeline od dveh do 15 milimetrov, kar zagotavlja prilagodljivost pri različnih projektnih zahtevah. Prav tako lahko izbirate med dvema različnima konsistencama lepila glede na specifične potrebe projekta. Gostejšo konsistenco uporabite pri lepljenju ploščic na stene, medtem ko je redkejša konsistenca primernejša za talne površine. Ta prilagodljivost omogoča boljši nadzor in učinkovitost pri delu.

Lepilo omogoča skoraj stoodstotno kontaktno površino med ploščicami in podlago, kar zagotavlja močno in stabilno pritrditev.

Baumacol FlexUni Gel prepriča z izredno lahkotnostjo in vsestranskostjo. Oglejte si video in odkrijte vse njegove prednosti!

Baumitova dolgoletna tradicija in izkušnje v segmentu gradbenih lepil se odražajo v kakovosti keramičnih lepil Baumacol, še posebej to velja za fleksibilna lepila Baumacol Flex. Lepila za keramiko ponujajo pravo rešitev za vse potrebe. Zahvaljujoč posebnim dodatkom so dovolj fleksibilna, da lahko keramiko polagate zanesljivo tudi na kritičnih podlagah.

Foto: Baumit Lepilo Baumit Baumacol FlexUni Gel uporabljajo tako profesionalci kot domači mojstri. Odlikujejo ga: inovativna gel tehnologija,

enostavna in hitra obdelava,

15 odstotkov boljša izdatnost.

Kakšno prenovo naj opravijo strokovnjaki?

Temeljite spremembe, ki vključujejo elemente vodovodnih ali elektroinštalacijskih sistemov, vedno prepustite strokovnjakom. To so vsekakor zahtevnejša dela, ki zahtevajo poznavanje področja. Morebitne napake pri tem pa vas lahko stanejo več, kot ste prihranili z lastnim delom.

Foto: Baumit/Shutterstock

Tudi pri spremembi tlorisa, ko na primer podirate zidove, se obrnite na pooblaščene strokovnjake, ki bodo znali presoditi, kdaj jih je varno podirati in kdaj ne. Enako velja za vgradnjo večjih novih elementov, kot sta kad ali samostojna kabina za prhanje – delo naj opravi strokovnjak, ki bo hkrati poskrbel, da je odtok pravilno priključen in da so tla pravilno pripravljena. Da ne omenjamo, da je s temi elementi težko ravnati.

Res je, veliko lahko prihranite, če se prenove lotite sami. Vsekakor bodite pri tem realni glede svojih spretnosti in skrbno vse načrtujte, preden začnete. Ne glede na to, ali se odločite za strokovno pomoč ali pa se lotite samostojne prenove, sta ključnega pomena izbor kakovostnih materialov in izvedba, ki bosta ustrezala vašim potrebam in željam.