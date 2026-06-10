Kaj storiti, ko toča uniči vaša senčila?

Sodobni vremenski pojavi postajajo vse bolj nepredvidljivi in intenzivni, lastnikom nepremičnin pa največ sivih las povzroča toča. Ko neurje zajame vaš dom, so prav zunanja senčila prva obrambna linija, ki zaščitijo okna in notranjost hiše. A kaj storiti, ko ta zanesljiva branika utrpita hude poškodbe? Zlomljene lamele, luknje v roletah in zvite aluminijaste lamele ne le kazijo videz vaše hiše, temveč ogrožajo njeno varnost ter energetsko učinkovitost. Objavljamo vodnik za hitro zamenjavo poškodovanega prek zavarovalnice in dolgoročno zaščito doma.

Pri podjetju Rol Group se dobro zavedajo, kako stresni so lahko takšni trenutki za vas in vašo družino. Ko se soočite s poškodbami po neurju, je ključno hitro in premišljeno ukrepanje. Veliko lastnikov hiš namreč sploh ne ve, da lahko celotno zamenjavo ali popravilo senčil izvedejo povsem brez finančnega bremena – neposredno prek svoje zavarovalne police. V tem izčrpnem vodniku si bomo pogledali, kako poteka postopek sanacije in kako lahko z izbiro pravih materialov svoj dom dolgoročno zaščitite pred prihodnjimi naravnimi ujmami.

Prvi korak po neurju: kako uveljaviti škodo na zavarovalnici?

Ko se nebo razjasni in neurje mine, najprej poskrbite za varnost. Ko se prepričate, da ni neposredne nevarnosti, natančno preglejte vsa zunanja senčila. Ključnega pomena je, da škodo dokumentirate takoj, ko jo opazite. Fotografirajte poškodbe iz bližine in iz daljave, da bo jasno razvidno, za kateri del objekta gre.

Foto: Rol Group Najpomembnejša novica za vas je naslednja: Rol Group zagotavlja celovito podporo pri zamenjavi senčil po toči na zavarovalnico. To pomeni, da vam ne bo treba izgubljati časa in živcev z zapleteno birokracijo. Za vas pripravijo natančen popravljalni predračun, ki ga vaša zavarovalnica potrebuje za odobritev izplačila škode. V mnogo primerih komunicirajo neposredno s cenilci, kar celoten postopek bistveno pospeši. Edina naloga stranke je, da jih pokliče, oni pa poskrbijo, da bo vaša hiša spet zažarela v polnem sijaju, stroške pa bo krila zavarovalnica.

Izbira pravih senčil po toči: rešitve, ki prinašajo udobje in varnost

Sanacija poškodb po toči je hkrati idealna priložnost za nadgradnjo vašega doma. Namesto da zgolj zamenjate stara, morda že dotrajana senčila z enakimi, raje razmislite o sodobnih materialih, ki ponujajo boljšo izolativnost, večjo estetsko vrednost in predvsem višjo odpornost na mehanske poškodbe.

1. Vrhunske rolete za maksimalno varnost in popolno zatemnitev

Če iščete brezkompromisno zaščito, so aluminijaste rolete, polnjene s poliuretansko peno, najboljša izbira. Ko se toča zažene v vaša okna, aluminijasti plašč absorbira udarce in prepreči razbitje stekel. Poleg izjemne varnostne funkcije Rolete Rol Group ponujajo tudi popolno zatemnitev prostora, vrhunsko zvočno izolacijo pred hrupom iz okolice ter opazen prihranek pri stroških ogrevanja pozimi in hlajenja poleti.

Foto: Rol Group 2. Zunanje žaluzije – popoln nadzor nad svetlobo in moderen videz

Za tiste, ki želite ohraniti vizualni stik z okolico in hkrati natančno regulirati količino svetlobe v prostoru, so zunanje žaluzije nepogrešljiva rešitev. Moderne Zunanje žaluzije Rol Group z lamelami v obliki črk Z ali T zagotavljajo visoko stopnjo stabilnosti tudi v slabšem vremenu. Ko sta eleganca in funkcionalnost združeni, vaša fasada pridobi sodoben arhitekturni pridih, notranjost pa ostane prijetno osenčena in zaščitena pred radovednimi pogledi.

3. Rolo garažna vrata – zaščitite tudi svoj jekleni konjiček

V neurju niso ogrožena le okna na bivalnem delu hiše, temveč tudi vaša garaža in v njej parkirana vozila. Če so vaša stara garažna vrata poškodovana ali nestabilna, vam svetujejo prehod na kompaktna in trpežna rolo vrata. Njihova Rolo garažna vrata Rol Group zavzamejo minimalno prostora, saj se navijejo neposredno v omarico nad odprtino, izdelana pa so iz trpežnih aluminijastih profilov, ki uspešno kljubujejo tudi najtežjim vremenskim razmeram.

Primerjalni pregled: katero senčilo izbrati za vaš dom?

Da bi se lažje odločili, katera rešitev je najbolj pisana na kožo vaši nepremičnini, so pri podjetju Rol Group pripravili pregledno primerjavo ključnih lastnosti njihovih glavnih prodajnih programov:

Tip senčila/rešitve Stopnja zaščite pred točo Glavna prednost za kupca Estetski učinek na objektu Aluminijaste rolete Izjemno visoka (polnilo s peno) Popolna zatemnitev, toplotna in zvočna izolacija Klasičen, kompakten in varen videz Zunanje žaluzije Visoka (močni aluminijasti profili) Natančna regulacija svetlobe in toplote Moderen, lahkoten in arhitekturni stil Rolo garažna vrata Izjemno visoka (debeli zaščitni profili) Prihranek prostora, maksimalna zaščita avtomobila Urejen, eleganten in čist videz hiše

Foto: Rol Group

Štirje praktični nasveti za zaščito senčil pred prihodnjimi neurji

Kot izkušeni strokovnjaki na področju senčil vam pri Rol Group svetujejo, da poleg zamenjave upoštevate tudi nekaj preventivnih korakov, s katerimi boste podaljšali življenjsko dobo svojih novih senčil:

Pravočasno spuščanje rolet: Ko opazite, da se bliža nevihta s točo, rolete nemudoma spustite do končnega položaja. Popolnoma spuščen plašč rolet je bistveno bolj stabilen in odporen na udarce kot polovično spuščen. Pravilen položaj žaluzij med nevihto: Če imate zunanje žaluzije, jih pred prihodom močnega vetra in toče zaprite (obrnite lamele v navpični položaj) ali pa jih popolnoma dvignite v omarico, če ocenite, da bo veter ekstremno močan. Razmislite o pametni avtomatizaciji: Sodobni sistemi senčenja omogočajo vgradnjo vremenskih senzorjev za veter in dež. Sistem bo ob zaznavi nevarnosti samodejno umaknil ali pravilno namestil vaša senčila, tudi če vas ne bo doma. Redno vzdrževanje in pregledi: Vsaj enkrat letno očistite vodila in preverite, ali se senčila pomikajo gladko. Manjše zatikanje lahko med neurjem povzroči, da se senčilo ne zapre pravilno, kar poveča tveganje za poškodbe.

Ne dovolite, da vam nepredvideni vremenski dogodki vzamejo bivalno udobje in varnost. Pri Rol Group poskrbijo, da bo prenova potekala hitro, strokovno in povsem brez stresa. Naj bo vaša naslednja izbira trajna rešitev, ki bo vaš dom varovala vrsto let.

Ali je toča poškodovala vaša senčila? Ne odlašajte s sanacijo!

Kontaktirajte ekipo Rol Group še danes. Pomagali vama bodo pri celotnem postopku uveljavljanja škode na zavarovalnici in poskrbeli za brezhibno montažo novih, trpežnih senčil.

Naročnik oglasne vsebine je ROL GROUP.