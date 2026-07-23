Ekipa UAE Emirates XRG je bila v prvih tednih Dirke po Franciji nadvse dominantna, vendar se je tik pred tremi odločilnimi alpskimi etapami ekipa znašla v določenih zdravstvenih težavah. Adam Yates kljub želodčnim težavam sicer nadaljuje dirko.

"Večinoma smo zdravi," je pred začetkom 18. etape Tour de France za Sporzo povedal Tim Wellens. "Adam ni popolnoma zdrav, tudi sam se ne počutim najbolje. Boli me grlo, imam veliko sluzi in nasploh se ne počutim dobro. Kljub temu je več kot polovica naše ekipe še vedno v vrhunski formi."

Na vprašanje, ali ekipa sprejema posebne previdnostne ukrepe, je Wellens odgovoril: "Vsak ima že tako ali tako svojo sobo, na avtobusu pa zdravi in bolni kolesarji sedijo ločeno. Hrano jemo tudi vsak v svoji sobi, da ne bi okužili drugih. Pravzaprav so ločeno jedli le bolni kolesarji. Tadej je videti zelo dobro."

Mauro Gianetti Foto: Guliverimage

Gianetti: Izolirali smo le Yatesa

Yates se je v sredo boril za cilj v časovnem limitu, Pogačar pa je razkril, da je Britanec zaradi težav z želodcem, zaradi katerih ni mogel jesti in si nabrati goriva za 17. etapo, "trpel kot pes". Vodja ekipe Mauro Gianetti kljub temu ni pretirano zaskrbljen. "Na srečo se Adam danes počuti bolje," je dejal o Adamu Yatesu, ki se je zadnje dni spopadal z boleznijo. "Njegove težave z želodcem so skoraj odpravljene, ampak noge so morda nekoliko prazne. Izolirali smo njega, preostalih pa ne," je povedal vodja ekipe.

"Res je, da se Adam počuti nekoliko izčrpanega, saj včeraj praktično ni jedel. Trpel bo, ker je še prezgodaj, vendar bi moral biti v petek in soboto že približno pri 90 odstotkih svojih zmogljivosti. Dobro je, da smo včeraj ostali ob njem, saj ga v petek in soboto čakata gorski etapi, v katerih bo njegova vloga zelo pomembna."

Ekipa iz Emiratov ima na Touru še vedno osem kolesarjev, Pogačar pa nosi rumeno majico vodilnega in ima prednost 4:32 pred Remcom Evenepoelom (Red Bull – BORA – hansgrohe). Del Toro je s časom 6:51 tretji v skupnem seštevku in je vodilni v seštevku za najboljšega mladega kolesarja v beli majici.

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