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Avtor:
I. J.

Četrtek,
23. 7. 2026,
13.23

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

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AMC Slovenija Živi mrtveci

Četrtek, 23. 7. 2026, 13.23

1 ura, 23 minut

Premiera 3. sezone serije The Walking Dead: Dead City

Na AMC Slovenija se vračata Negan in Maggie z Živimi mrtveci

Avtor:
I. J.

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Že v ponedeljek bo na AMC Slovenija premierno na ogled nova, tretja sezona priljubljene serije Živi mrtveci: Mesto mrtvih (The Walking Dead: Dead City), v kateri se vračata Jeffrey Dean Morgan in Lauren Cohan kot Negan in Maggie. Bosta vendarle zakopala bojno sekiro in združila moči pri ohranjanju miru v New Yorku?

Franšiza serije Živi mrtveci že več kot 15 let navdušuje gledalce po svetu, ki nestrpno čakajo premiero tretje sezone pridružene serije, ki se osredotoča na Maggie in Negana. Živi mrtveci: Mesto mrtvih (The Walking Dead: Dead City) prihaja na AMC Slovenija že v ponedeljek, 27. julija. 

V glavnih vlogah se vračata Jeffrey Dean Morgan in Lauren Cohan kot Negan in Maggie, ki bosta po obdobju nezaupanja tokrat morda vendarle našla skupni jezik in poskusila zgraditi prvo uspešno skupnost na Manhattnu po apokalipsi. Toda kako ustvariti prihodnost v mestu, kjer mir še vedno visi na nitki?

Lika Negana in Maggie v seriji Živi mrtveci: Mrtvo mesto | Foto: AMC Slovenija Lika Negana in Maggie v seriji Živi mrtveci: Mrtvo mesto Foto: AMC Slovenija

Avgust bo navdušil z vrhunsko filmsko zabavo

Tudi avgust bo na AMC Slovenija poln filmskih poslastic. Prihaja akcijska komedija z Adamom Sandlerjem Piksli (Pixels), grozljiva Nevarnost iz globine (The Shallows) z Blake Lively, družinska zabava z uspešnico Jumanji: Dobrodošli v džungli (Jumanji: Welcome to the Jungle), trilogija filmov o pustolovščinah Roberta Langdona Da Vincijeva šifra (The Da Vinci Code), Angeli in Demoni (Angles & Demons) in Inferno, akcijska poslastica z Johnnyjem Deppom in Angelino Jolie Turist (The Tourist), tandem Will Ferrell in Mark Wahlberg prinaša zabavo s filmom Rezervna policista (The Other Guys), ljubitelje mračnih ZF-filmov in akcijskih filmov pa bodo navdušili filmi Temni stolp (The Dark Tower) z Matthewom McConaugheyjem in Idrisom Elbo, Čas po Zemlji (After Earth) z Willom in Jadnom Smithom, Drakula: Skrita zgodba (Dracula Untold) in Duhovnik (Priest).

AMC Slovenija dosega odlično gledanost

Kanal AMC Slovenija pridobiva vedno več zvestih gledalcev predvsem v večernem času in ob koncih tedna, ko so na sporedu najbolj udarni filmski naslovi. Film Nevidno zlo 3 (Resident Evil: Extinction) je junija po podatkih AGB Nielsen (gledalci med 18. in 64. letom z gosti) dosegel 4,04 odstotka SHR (delež gledalcev) in 0,70 odstotka AMR (povprečni doseg), julija pa se je najbolje odrezala miniserija Tutankamon (Tut) z Benom Kingsleyjem (7,78 % SHR, 0,62 % AMR).

Ciljna skupina moških med 18. in 64. letom je za kar 42 odstotkov bolj naklonjena spremljanju AMC Slovenija, kot je pričakovano glede na povprečno TV-občinstvo (142 AFF).

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