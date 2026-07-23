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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
23. 7. 2026,
12.00

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Šime Vrsaljko poroka dekliščina Kaja Vidmar video praznovanje rojstni dan Slovenija Hrvaška nogometaš manekenka bazen

Četrtek, 23. 7. 2026, 12.00

1 ura, 4 minute

Kmalu se bosta poročila Šime Vrsaljko in Kaja Vidmar

Avtor:
A. P. K.

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Kaja Vidmar in Šime Vrsaljko | Kaja Vidmar in Šime Vrsaljko utegneta že kmalu stopiti pred oltar. | Foto Instagram/Kaja Vidmar

Kaja Vidmar in Šime Vrsaljko utegneta že kmalu stopiti pred oltar.

Foto: Instagram/Kaja Vidmar

Več kot očitno se bliža poročni dan nekdanjega nogometnega hrvaškega reprezentanta Šimeta Vrsaljka in slovenske manekenke Kaje Vidmar. Slovenka je namreč objavila videoposnetek, ki prikazuje utrinke z njene dekliščine, obenem pa je praznovala tudi svoj rojstni dan.

Na posnetku, ki ga je Kaja Vidmar objavila na družbenih omrežjih, je vidno, da so ji ob pomembnem dnevu delale družbo najbližje prijateljice, dogodek pa je potekal v modnem slogu "divjega zahoda".

"En dan, dva razloga za praznovanje. Za smeh, objeme in trenutke, ki bodo ostali v srčkih, za spomine, ki jih čas ne izbriše," so na dekliščini Vidmar, ki so jo skupaj z rojstnim dnem praznovale v ponedeljek, spremljevalke zapisale v knjigo spominov. Udeleženke so na dvojnem praznovanju nosile kavbojske klobuke, bodoča nevesta pa je izstopala v belih oblačilih, vključno z belim klobukom s tančico.

To pomeni le eno, in sicer, da se bosta nekdanji hrvaški nogometaš Šime Vrsaljko in Vidmar že kmalu sprehodila pred oltar in si obljubila večno zvestobo. Priprave na veliki dan so tako že v teku, kar je razkril tudi njen videoposnetek. Vidmar je ob objavi v slovenščini delila tudi pomenljiv zapis oziroma sporočilo: "Preplavala sem razburkano morje."

V ločenih objavah na Instagram zgodbah Vidmar je razbrati, da je dvojno praznovanje dekliščine in rojstnega dne potekalo kot zabava na bazenu. Med drugim je s fotografij razbrati prešerno vzdušje ob bazenu, dan poln zabave in dobre hrane ter zdravic in torte. Tudi napisi, kot so "bodoča gospa Vrsaljko", trak z napisom "Bodoča nevesta" in okvir z napisom "Kiss the Miss Goodbye" (Poljubi v slovo samskemu stanu) pričajo o tem, da se bliža poročni dan slovensko-hrvaškega para.

Kaja Vidmar dekliščina | Foto: Instagram/Kaja Vidmar Foto: Instagram/Kaja Vidmar

Slovenska podjetnica, igralka, oblikovalka in manekenka Kaja Vidmar je javnosti sicer bolje poznana tudi kot udeleženka plesnega šova Zvezde plešejo, pojavila pa se je tudi na naslovnici revije Playboy. Za zvezo z Vrsaljkom, ki jo sicer razvijata stran od oči javnosti, je javnost izvedela v začetku leta 2022, par pa se je v tem času razveselil hčerke Viktorije in sina.

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Šime Vrsaljko poroka dekliščina Kaja Vidmar video praznovanje rojstni dan Slovenija Hrvaška nogometaš manekenka bazen
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