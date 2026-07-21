V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je v ponedeljek nastala tropska nevihta Bertha, ki bo po napovedih meteorologov v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Louisiane, poroča ameriška televizija CNN.

Bertha je šele druga nevihta letošnje atlantske orkanske sezone, ki je dobila ime, trenutno pa piha z vetrovi okrog 65 kilometrov na uro. Meteorologi opozarjajo, da se lahko okrepijo.

Opozorila pred tropsko nevihto

Ameriški Nacionalni center za orkane je izdal opozorilo pred tropsko nevihto za severni del obale Floride ob Mehiškem zalivu in jugovzhodno Louisiano, v prihodnjih dneh pa bi lahko opozorila razširili tudi na druge dele obale Louisiane in Teksasa.

Bertha naj bi do srede dosegla severno obalo Mehiškega zaliva v bližini jugovzhodne Louisiane ali južnega Mississippija. Ker se bo nato pomikala nad kopnim, naj bi postopno oslabela.

Ne glede na nadaljnji razvoj nevihte pa meteorologi opozarjajo na možnost obilnih padavin na jugu ZDA – od zahodnega dela Floride prek Alabame, Mississippija in Louisiane do obale Teksasa. Na širšem območju ponekod pričakujejo tudi do 200 milimetrov dežja, kar povečuje nevarnost hudourniških poplav.

Letošnja atlantska orkanska sezona se razvija počasneje kot v zadnjih letih

Meteorologi opozarjajo še na možnost nevihtnega plimovanja. Gladina morja bi se lahko na delu obale od ustja reke Misisipi do meje med Alabamo in Florido dvignila za od 0,6 do 1,2 metra nad običajno raven, zaradi česar je bilo izdano opozorilo pred nevarnimi obalnimi poplavami.

Letošnja atlantska orkanska sezona se sicer razvija počasneje kot v zadnjih letih. Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) napoveduje podpovprečno število tropskih neviht in orkanov, predvsem zaradi vpliva vremenskega pojava El Nino, poroča CNN.