V silovitem neurju v Skopju 15 poškodovanih: bilo je, kot da bi pustošil tornado

V močnem neurju, ki je v torek prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v štirih urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini in Italiji. Na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteocunami poplavil obalno rivo.

V Skopju je močan veter v torek pozno popoldne odnašal dele streh, podiral drevesa in semaforje ter lomil veje, silovito deževje pa je povzročilo tudi poplavljanje domov. "Silovito neurje je pravkar zajelo Skopje. Zdelo se je kot tornado. Poškodovane so številne strehe, podrta pa so tudi mnoga drevesa," je zapisal eden od uporabnikov družbenega omrežja X in objavil fotografije razdejanja, ki ga je povzročilo neurje.

Superstorm in Skopje 🇲🇰 just now. Felt like a tornado. Many roofs damaged and trees fallen. pic.twitter.com/1uUafiNkft — Rainier Jaarsma (@RJaarsma) July 21, 2026

Zdravniško pomoč je poiskalo 15 ljudi, večina z lažjimi poškodbami, čeprav nekateri še ostajajo v bolnišnici. Ena oseba je denimo utrpela poškodbe glave, ena pa zlom roke. Poškodbe so med drugim povzročili kos pločevine in strešniki, ki jih je odneslo s streh.

V neurju je bilo poleg številnih vozil poškodovanih tudi več objektov, med njimi mestna splošna bolnišnica in osnovna šola.

Na številki za klic v sili 112 so po podatkih centra za krizno upravljanje med 17. in 21. uro prejeli več kot 8300 klicev, poroča makedonski portal MRT.

V BiH je neurje z obilnimi padavinami v torek poplavilo tudi ulice Sarajeva. Iz krajev južno od mesta so poročali o obilnem dežju, močnem vetru in toči, pri Kupresu zahodno od prestolnice pa je strela pokončala približno 30 ovc, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Neurja na severu Italije povzročila veliko škodo, na Siciliji gozdni požari

Močna neurja s točo so v torek zajela sever Italije in povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija - Romanja, Lombardija in Benečija.

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je v pokrajini Ferrara padala toča z zrni, velikimi kot žogice za namizni tenis. Poškodovala je avtomobile, strehe stanovanjskih hiš in sončne elektrarne. Na avtocesti med Bologno in Padovo so vozniki med neurjem ustavljati avtomobile, saj je toča razbijala vetrobranska stekla.

V bližini Ravene je močan veter podrl več sto dreves, zaradi katerih so zaprli več cest. Močni sunki vetra so med drugim odkrili tudi streho šole. Na železniški progi med Bologno in Benetkami je prišlo do zamud, med Ferraro in Raveno pa je so železniške povezave odpovedali.

O obsežni škodi poročajo tudi iz kmetijskih združenj, saj je toča uničevala sadovnjake, nasade zelenjave in obdelovalne površine. Kmetijsko združenje Coldiretti škodo ocenjuje na več sto milijonov evrov, navaja APA.

I danni della potente grandinata che ha devastato centinaia di auto lungo la A13 nei pressi di Ferrara. Consulta il Radar Live per evitare i fenomeni più violenti 👉 https://t.co/alV5R2fmO9 #meteoradar #grandine #temporali #emergenza pic.twitter.com/BGK85hUcId — Meteo & Radar (@meteoeradar) July 21, 2026

Iz Sicilije medtem poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo. Težave pri gašenju po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dodatno povzroča puščavski veter, ki prek Sredozemskega morja prinaša vroč zrak iz severne Afrike. Zaradi požarov je zaprtih več cest.

V Santo Stefanu v zaledju Palerma so evakuirali več kot sto prebivalcev, saj so se ognjeni zublji nevarno približali naselju. V Palermu je ponoči večkrat prišlo do izpada električne energije, nad več mestnimi četrtmi pa so se zjutraj dvigali gosti oblaki dima.

Na jugu Italije se sicer soočajo z izjemno vročino. V Palermu so v torek izmerili 42,4 stopinj Celzija, najvišja izmerjena temperatura na otoku pa je v torek dosegla 46,2 stopinje Celzija. Vročinski val je zajel tudi Sardinijo, kjer prav tako divja več gozdnih požarov.

Burno vremensko dogajanje na Hrvaškem

Nevihte z nalivi so v torek divjale tudi nad Jadranom, pozno popoldne pa je Hvar in Vis prizadel t. i. meteocunami.

Gladina morja se je po poročanju lokalnih medijev najprej močno dvignila, tako da je poplavilo sprehajališči ob obali Visa in Starega Grada na Hvaru, nato pa se je morje umaknilo za približno pol metra pod običajno gladino.

Pojav meteocunamija povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka, ki sprožijo nihanje morske gladine. Na Hvaru so ga zabeležili že pred tednom dni, v ponedeljek pa tudi na Lošinju.

Danes naj bi se vreme nad Jadranom po napovedih umirilo, za celotno hrvaško obalo pa še vedno velja rumeno vremensko opozorilo zaradi močnega vetra z orkanskimi sunki.