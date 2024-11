Ekskluzivni showroom Kljun Pohištva v Palais Schellenburg

Luksuzno stanovanje na 250 kvadratnih metrih je obogateno z izborom pohištva vrhunskega dizajna, ustvarjenega s kombinacijo najsodobnejše tehnologije in spretnosti izkušenih mizarjev, oblikovalcev in inženirjev Kljun International.

Novo poglavje poslovanja Kljun International prek Kljun Pohištva slovenskemu trgu ponuja dozo elegance in ekskluzivnosti s pohištvom brezčasne elegance, prefinjenosti in evropske kakovosti po domačih cenah.

Foto: KLJUN KAPITAL D.O.O.

Eden od ustanoviteljev Kljun Pohištva Klemen Kljun je povedal, da je vizija podjetja, da pohištvo ne služi le namenu, temveč tudi prispeva k ustvarjanju prijetnega in navdihujočega okolja.

"Vsak naš projekt bo prilagojen potrebam in željam naročnika, kar omogoča personalizirane rešitve pri izdelavi pohištva, ki ustrezajo specifičnim zahtevam naročnika. Čeprav je oblikovanje prilagodljivo, ne odstopamo od kakovosti materialov, ki jih uporabljamo. Zato smo izredno ponosni, da imamo priložnost domačemu trgu ponuditi prav evropsko kakovost po domačih cenah in s prefinjenim dizajnom v vsak prostor vnesti posebnost," je poudaril Klemen Kljun.

Tisto, kar bo poleg razmerja med ceno in kakovostjo to blagovno znamko skoraj zagotovo še dodatno razlikovalo na domačem trgu, je edinstven dizajn in funkcionalnost projektnih rešitev.

Direktor podjetja Kljun Pohištvo Matjaž Pajnič je poudaril, da želi to podjetje slovenskemu trgu ponuditi inovativne, pristne in prepoznavne kose, ki se razlikujejo od klasičnih, že videnih rešitev.

"Ustvarjamo funkcionalne, estetske, dolgotrajne in po meri izdelane kose pohištva, s katerimi vsak prostor postane unikatna mojstrovina. Vsak kos pohištva, s katerim je opremljen showroom Kljun Pohištva, očara s posebno senzibilnostjo. Ob kozarcu dobrega vina se boste lahko sprehodili skozi stanovanje, ki smo ga opremili od glave do pet, in izbrali eno od idejnih rešitev za vaše stanovanje ali pa bomo skupaj ustvarili unikaten projekt po vaših željah in potrebah," pojasnjuje Pajnič.

Foto: KLJUN KAPITAL D.O.O.

V showroomu Kljun Pohištva obiskovalce čaka ogled vrhunskih kuhinj, ki združujejo kakovost, estetiko in funkcionalnost, dnevne sobe, idealne za sprostitev in druženje, spalnice, ki zagotavljajo mir in udobje, funkcionalne in varne otroške sobe z veselim in kreativnim dizajnom, ki spodbuja igro in učenje. Tukaj so tudi elegantne kopalnice in navdihujoči pisarniški prostori, ki motivirajo in spodbujajo produktivnost, čiste linije, elegantne oblike in umirjene barve pa v prostor vnašajo harmonijo, ustvarjajo občutek umirjenosti in preprostosti.

Poleg vrhunskega dizajna v podjetju Kljun Pohištvu posebno pozornost posvečajo materialom za izdelavo pohištva.

"Kosi našega pohištva so izdelani iz izključno naravnih in ekološko sprejemljivih materialov, ki ne vsebujejo škodljivih kemikalij, saj na ta način strankam zagotavljamo bolj zdrav bivalni prostor, hkrati pa varujemo okolje. Kljun Pohištvo ne ponuja le ekskluzivnega pohištva in inovativnosti, temveč tudi zanesljivost in zaupanje," je poudaril Pajnič.

Foto: KLJUN KAPITAL D.O.O.

Če želite raziskati pestro ponudbo Kljun Pohištva in svoj dom obogatiti z luksuznimi in unikatnimi kosi ali pa potrebujete projekt za preoblikovanje vašega bivalnega prostora v sanjski dom, se lahko naročite na obisk v salonu na telefonski številki 040 881 810 ali po elektronski pošti na matjaz.pajnic@kljun.si in info@kljun.si.

Naročnik oglasnega sporočila je KLJUN KAPITAL D.O.O.