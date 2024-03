Portugalska nogometna reprezentanca z zvezdnikom Cristianom Ronaldom je v ponedeljek ob ogromnem zanimanju javnosti prispela v Slovenijo. Pred ljubljanskim hotelom Grand Plaza, kjer so prespali noč pred prijateljsko tekmo s Slovenci, se je zbrala množica nogometnih navdušencev in drugih radovednežev, ki so želeli za trenutek uzreti nogometne zvezdnike, preden so odšli na počitek.

Prespali so na posteljah, ki jih je za najnovejšega med ljubljanskimi petzvezdičnimi hoteli izdelalo vse bolj uveljavljeno podjetje iz Prekmurja, tapetništvo FModern iz Rakičana. Kot so razkrili, so za hotel izdelali kar 700 boxspring postelj z vzglavji, na katerih so v noči s ponedeljka na torek prespali tudi Ronaldo in njegovi reprezentančni kolegi.

Prekmursko podjetje, ki je izdelalo postelje, je pred nekaj leti ustanovil mladi Tadej Faršang, potem ko je želel nadaljevati družinsko dediščino že skoraj izumrle obrti tapetništva. Majhna delavnica za popravilo oblazinjenega pohištva je zrasla v uspešen posel, v katerega je zdaj vpeta že vsa družina.

Ob pohištvu, ki ga izdelujejo za posameznike, opremljajo tudi prestižne hotele, ob Grand Plaza Hotelu Ljubljana so njihovi izdelki v blejskih hotelih Kompas in Astoria ter v restavraciji Hotela Bohinj, prebili pa so se tudi v tujino. Med drugim so namreč sodelovali pri opremljanju hotela Hilton v Münchnu in hotela The Opus v Dubaju, ki ga je zasnovala slovita arhitektka Zaha Hadid.

