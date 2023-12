Zmagovalna praznična miza, ki bo navdušila prav vsakega gosta

Lepo okrašena miza z ličnimi pogrinjki in drugo dekoracijo je ponavadi središče kateregakoli prazničnega srečanja. Med vsemi zabavami, ki jih pripravite, je silvestrovanje gotovo največja, najbolj glamurozna in bleščeča. Z novim letom vedno prihajajo novi cilji in čas je, da si zamislite pravo dekoracijo za letošnjo praznično pojedino. V decembrskem času si v trgovinah MERKUR lahko ogledate različne pogrinjke, ki vas bodo spodbudili, da tudi doma poskusite pripraviti sanjsko praznično mizo.

Pogrinjek MERKURjevega trenda Praznično razkošje. Foto: MERKUR

Ali tudi vi neizmerno uživate v praznovanju novega leta in v obljubah, ki jih prinaša nov začetek? Preden nazdravite novemu letu in sprejmete letošnje glavne zaobljube, je obvezna bolj ali manj razkošna zabava. Ne glede na to, ali novo leto pričakujete v ožjem družinskem krogu doma ali se vaš dom spremeni v ekstravagantno prizorišče večje zabave, mora biti miza primerno okrašena in pripravljena za najslajše jedi tega večera.

Očarljiva dobrodošlica za prihodnjih 12 mesecev

Pogrinjek MERKURjevega trenda Božičkova pekarna. Foto: MERKUR

V novo leto zakorakajte v stilu. Za naslednjih 12 mesecev pripravite očarljivo dobrodošlico – odločite se za elegantne, igrive ali retro pogrinjke, ki bodo poudarili praznično vzdušje v vašem domu.

V trgovinah MERKUR je na voljo ogromna izbira dodatkov za pogrinjke, okrasnih figuric, jedilnega pribora, okrasnih krožnikov, prtičkov in posodic. Dekoracija mize določa celotno praznično vzdušje in praznično večerjo spremeni v nepozaben dogodek. Z MERKURjevimi dodatki lahko ustvarite prazničen, ravno prav bleščeč aranžma. Poskrbite le za to, da bodo vsi okraski strateško postavljeni, da se bo barvna paleta ujemala z vašim stanovanjem in da boste na mizo postavili odličen praznični meni.

Do čarobnih pogrinjkov v preprostih petih korakih

Pogrinjek MERKURjevega trenda Zvezdni sijaj. Foto: MERKUR

Če pripravljate domačo novoletno zabavo in za okrasitev potrebujete nekaj navdiha, vam predstavljamo nekaj idej, ki bodo poskrbele za poseben vav učinek. Ne skrbite, videti je veliko zapletenejše, kot je v resnici.

Prvi korak: najprej določite ustrezno barvno paleto. Za največjo mero elegance lahko izbirate med klasičnimi zlatimi, srebrnimi, belimi in črnimi barvami. S tem boste poskrbeli za bolj resno, formalno vzdušje. Malce bolj dramatično delujejo kombinacije bele in rdeče ali bele in sive.

Romantično in pravljično postavitev boste dosegli z okraski v rožnatih, bakrenih in rjavih odtenkih.

Foto: MERKUR

Drugi korak: dodajte ravno prav sijočih dodatkov. Sijoč kristal, bleščice in dodatki v prelivajočih barvah bodo kot zvezdni prah poudarili čarobnost trenutka.

Tretji korak: določite okrasek, ki bo pritegnil največ pozornosti, nekakšno središče mize. Poskusite pričarati čim več z vsem, kar že imate doma, za vse nove dodatke ali za celotno novo garnituro namizne dekoracije pa se odpravite v trgovine MERKUR. Tam boste našli tudi ideje, kaj postaviti na sredino mize, naj bo to eleganten cvetlični aranžma, božična dekoracija, okrasni krožnik ali izstopajoč svečnik.

Z izdelki iz MERKURja lahko pripravite pogrinjek v moderni, modri barvi. Foto: MERKUR

Četrti korak: jedilni servis, prtički in pribor naj odražajo pomembnost praznovanja. Platnene namizne prtičke nujno ovijte v bleščeče obročke.

Peti korak: Kaj postaviti na praznično okrašeno mizo? V MEKURju so v sodelovanju z Ano Žontar pripravili ideje z recepti, ki bodo popestrile vaše praznične jedilnike. Preverite vse recepte in se podajte na kulinarično pričakovanje novega leta.

Nekaj primerov pogrinjkov, ki so lahko pravi navdih

Foto: MERKUR

Postavitev, ki jo navdihujejo tople zimske barve. Ko si želite več toplote in udobja, bo takšen intimen kotiček za druženje z najbližjimi ravno pravšnji za prijetno pričakovanje novega leta in za razmišljanje o vrhuncih preteklega.

Foto: MERKUR

Igrivi pogrinjki za vso družino. Otroci obožujejo pravljične figurice in tudi odrasli se moramo včasih prepustiti čarobnemu pravljičnemu svetu, da se spet napolnimo s svežo energijo. Rdeči, beli in zeleni pogrinjki nadaljujejo božično tematiko okraskov, ki je v decembru pravzaprav vedno aktualna.

Bolj naravni odtenki pogrinjkov simbolizirajo toplino domačnosti, pričakovanje lepega in zaupanje. S svečami vseh oblik bomo mizo odeli v skrivnosten in intimen čar, ki nam bo še dolgo ostal v spominu.