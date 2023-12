Kako letos v trendu okrasiti svoj praznični dom?

Okraševanje novoletne jelke in doma je posebna družinska tradicija, ki se je vsaka družina loteva po svoje. Medtem ko nekateri vsako leto radi sami izdelajo okraske, pa se drugi raje prepustijo izbiri strokovnjakov, ki vsako leto pripravijo nov nabor najlepših izdelkov za dekoracijo doma. Letošnji trendi so dovolj raznoliki, da bo prav vsak lahko poiskal pravega zase, takšnega, ki bo izžareval ravno pravšnjo noto elegance, igrivosti in čarobnosti. V decembrskem času je zelo čaroben obisk trgovin MERKUR , kjer so vsi ti trendi lepo predstavljeni, in ima kupec občutek, da se sprehaja po pravljični deželi in ne po trgovin i.

Foto: MERKUR

Tradicionalne božične barve še vedno ostajajo. Povsod mora biti veliko rdeče, zelene in bele, ki se prav lepo podajo v vsak dom. S temi barvami bomo ustvarili toplo domače vzdušje, ki nas bo vsak dan sproti vabilo k peki dišečih slaščic. V takšno praznično okrasitev sodijo starinski emajlirani lončki, košare, polne pečenih dobrot, darilne vreče iz jute, veliko medenjakov, pentelj in okraskov v obliki pravljičnih hišk iz pisanega testa.

Foto: MERKUR

Če se boste letos raje odločali za kakšen drugačen slog okraševanja, lahko subtilno združite klasični slog z nekaj modernimi dodatki, da bo tudi novoletna jelka odsevala vaš značaj in trenutno počutje. Pri okraševanju se ne omejujte, dajte duška svoji domišljiji in preizkusite tudi kaj novega.

Če pa želite dom oviti v bolj trendovske barve, pa so v MERKURju izbrali tri praznične trende – primerni so tako za dekoracijo novoletne jelke, kot za okrasitev stanovanja in praznične mize.

Kot v pravljični Božičkovi pekarni

Foto: MERKUR

Božičkova pekarna v vsak dom prinaša praznično veselje in toplino. Ta okrasitev vključuje različne adventne koledarje, ki s številnimi presenečenji in veselim pričakovanjem dodajo čarobnost prazničnemu vzdušju. Med figurami, ki bodo popestrile vaš praznični ambient so številni majhni pomočniki v podobi prikupnih mišk iz mlina, ki jih lahko postavimo okrog vhoda ali v katerikoli drug domač prostor. Zelo priljubljeni so tudi različni angelčki, palčki in jelenčki

Božičkova pekarna poudarja pomen družinskega časa, obdarovanja in izmenjave topline med bližnjimi ter predstavlja praznično vzdušje, ki ga vsi potrebujemo.

Poleg tega pa so obvezen del prazničnega časa tudi slastne pekovske dobrote. Brez okusnih piškotov, kolačkov in drugih dobrot si ne moremo predstavljati pravega decembrskega vzdušja, ko dom objame praznična toplina, domačnost in ljubezen. Letos lahko svoj dom spremenimo v pravo Božičkovo pekarno. V tako prijetnem počutju v lepo okrašenem domu vedno prija skodelica tople čokolade ali dišeče kave.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

K prazničnemu vzdušju se lepo poda tudi prefinjena eleganca

Foto: MERKUR Ljubitelji elegance in prefinjene estetike, ki prisegajo na obilje organskih oblik, bodo tudi v praznično dekoracijo z veseljem vključili razne simbole upanja in veliko zvezdnega sijaja. V trgovinah MERKUR bodo lahko izbrali res veliko izdelkov čistih linij in brezčasnih oblik, ki v dom prinašajo uglajeno igrivost.

Kolekcija okraskov in dodatkov za dom, ki jo v trgovinah MERKUR najdemo pod imenom Zvezdni sijaj, poudarja naravno lepoto. V to kolekcijo so se uvrstile zvezde, ki simbolizirajo upanje in navdih, in sicer vseh velikosti in v različnih izvedbah.

Pri dekoraciji je zelo pomembna tudi izbira materiala, zato so edinstvene in čarobne praznične elemente Zvezdnega sijaja ustvarili z uporabo različnih papirnih tehnik. Uporaba papirja za okraske vdahne svežino in svetlost v praznično okrasitev ter spodbuja ohranjanje enostavnosti in elegance, ki vabi v sanjarjenje pod bleščečim zvezdnim nebom.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Pastelni odtenki za razkošna praznovanja

Foto: MERKUR

Pastelni odtenki rožnatih, rumenih in zelenih barv s poudarjenimi bleščečimi elementi vsak dom spremenijo v razkošno prizorišče najlepših prazničnih doživetij.

Trend okrasitve Praznično razkošje prinaša očarljivo vzdušje z obilico romantike in elegance. Vključuje čudovite božične barve, ki prinašajo čar in glamur v praznične dogodke. S posebnimi dodatki lahko ustvarimo čudovito romantično večerjo, kjer bodo okusne jedi v romantičnemu vzdušju ob prijetni klasični glasbi kar vabile k druženju in plesu.

Dekoracija Praznično razkošje temelji na razkošnih cvetličnih vzorcih v secesijskem slogu ali art nouveau, ki ustvarja elegantno in sofisticirano okolje. Bogate linije, abstraktne oblike in veliko fantazije obljubljajo nepozabno postavitev, ki bo postala vaša najljubša praznična dekoracija.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Uresničite si sanje o belem božiču

Foto: MERKUR Sanje o belem božiču si lahko uresničite z umetnim snegom za jelke ali pa si omislite kar zasneženo umetno jelko. Tako bo tudi pri vas doma zasijal božič v svoji najlepši izvedbi.

Za dodatek nostalgije lahko poskrbijo razni leseni okraski v obliki različnih pravljičnih figuric, s posušenimi pomarančnimi rezinami pa dodamo še malce dišav v prostor. Ker pa se skozi leta v vsakem domačem skladišču okraskov znajdejo okraskih z vseh vetrov, v različnih slogih in tehnikah, pa je včasih zabavno tudi vse te okraske preprosto združiti in narediti zelo posebno smrečico s poudarjeno osebno noto. Še posebej navdušeni bodo otroci, ki bodo z veseljem pomagali pri okraševanju takšnega drevesca.

V zadnjih letih je postalo zelo priljubljeno minimalistično okraševanje, postavljanje preprostih jelk iz lesenih palic in uporaba ekoloških okraskov. T. i. skandinavski slog ima tudi pri nas kar nekaj privržencev in če imate tudi vi radi preprosto in nezahtevno okrasitev, potem je severnjaški slog pravi za vas.