V petek so v glavnem mestu Rusije odprli največje odprto drsališče v mestu. Na odprtju je nastopila vrsta profesionalnih drsalcev, nato pa so se na led podali še prvi obiskovalci. "V primerjavi s preostankom Moskve je tukaj zabavno, zato si takoj boljše volje," je za Reuters povedala ena od obiskovalk.

Drsališče so odprli kljub temu, da v Rusiji že od septembra število okužb s koronavirusom raste, najvišje številke pa beležijo prav v Moskvi. Obiskovalci drsališča pa so za Reuters pojasnili, da se ne počutijo ogrožene, saj so v zaprtih delih drsališča, kot so garderobe, nosili zaščitne maske, ob vstopu pa so jim izmerili telesno temperaturo. Večina jih na ledu ni nosila mask.

"Krasen občutek je biti na ledu," je še dejala ena od obiskovalk, "tam začutiš, da prihajata zima in novo leto."

Oglejte si še: