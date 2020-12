Avtorica kuharskih knjig, blogerka, vplivnica in TV-voditeljica Ana Žontar Kristanc z bralci na svoji spletni strani Anina kuhinja rada deli recepte za najrazličnejše priložnosti, snema tudi videorecepte, rada piše o materinstvu in svojem življenju.

Tokrat je z nami delila košček svojega intimnega življenja, in sicer kako v tem napornem času skrbeti zase in najti čas tudi za tisto, kar decembra najraje počnemo – razveseljujemo najdražje z darilci in drobnimi presenečenji.

Temelj vsakega dobrega počutja je, da si znamo vzeti čas zase in poiskati dragocene minute, ki so namenjene negi kože. Trenutno smo več časa doma, in kot nam je zaupala Ana Žontar Kristanc, je v tem času še toliko bolj pomembno, da ne pozabimo na vsakodnevno nego. "Najbolje se počutim, kadar sem urejena," nam je zaupala svoje razmišljanje ter namignila, kateri izdelki ji pomagajo ohranjati sijoč videz in brezhibno negovanost, ki je ni treba prekrivati z ličili.

Mimogrede smo izvedeli še, kaj ji pomenijo prazniki in kako ji uspe poiskati darila za najdražje.

Mejnik, ko koža zahteva malce več pozornosti

Kakšna je vaša vsakodnevna lepotna rutina?

Odkar sem lani dopolnila 30 let, se veliko bolj posvečam svoji koži. Ali pa mogoče tudi zato, ker sta otroka končno malo večja in vsaj malo postavljam tudi sebe na pomembnejše mesto. Tako imam zjutraj in zvečer kar redno in dobro rutino. Začnem s čiščenjem obraza. Nadaljujem s tonikom, potem s serumom in nazadnje s kremo. Med številnimi kozmetičnimi znamkami me še vedno navdušuje L'Occitane in na moji omarici je precej njihovih izdelkov. Preden se odpravim ven, se vedno namažem s kremo s faktorjem 50. Zvečer je rutina podobna, če odštejem sončno kremo. Enkrat tedensko negi dodam tudi piling in masko za obraz. Trenutno uporabljam prav L'Occitanovo nočno masko, ki me je navdušila, ker je ni treba spirati. Zjutraj je koža prav sijoča.

Kaj pa morate – poleg že omenjene maske – nujno vključiti v svoj jutranji oziroma večerni ritual, da imate občutek, da ste dobro poskrbeli za negovan videz in dobro počutje?

Najpomembnejši del jutranje in večerne rutine je vsekakor prvi korak. To, da obraz dobro očistim. Zdi se mi, da je to najpomembnejša točka, na kateri potem gradim naprej. Druga nujna stvar je dober serum, tako zjutraj kot tudi zvečer.

Kakšen mora biti kozmetični izdelek, da vas prepriča?

Odkar sem dopolnila 30 let, je to zagotovo kvaliteten antiage izdelek, ki je, kolikor se da, tudi hranljiv. Moja koža je namreč sploh pozimi izredno suha, tako da je izredno pomembno, da jo dovolj nahranim.

Prav zato se vedno znova vračam v L'Occitane. Njihovi izdelki so fantastični in res jih z veseljem uporabljam. Zlasti antiage s slavno sestavino immortelle oziroma smiljem.

Ali gresta tudi pri vas urejen videz in dobro počutje z roko v roki?

Vsekakor. Brez dvoma se najbolje počutim, kadar sem urejena. Ni nujno, da sem naličena, ampak urejena in negovana. Koža je lahko lepa tudi brez ličil, če je čista in negovana.

Kako pomembna je v teh časih za vas skrb zase? Je še bolj v ospredju kot prej?

Seveda. Čeprav večino dni preživimo doma, to ne pomeni, da je zdaj skrb zase manj pomembna. Kvečjemu bolj, saj se zaradi tega tudi bolje počutimo. Ne glede na to, da dneve preživljamo doma, moja jutranja in večerna nega ostajata enaki. Prav tako v svoje dneve enkrat tedensko umestim nego obraza in lasišča. Za to nimam veliko časa, ampak vse se da, če se hoče.

Kakšna je vaša formula za iskanje daril, da vam za vsakega uspe najti nekaj, kar ustreza prav njemu?

Tukaj mi velikokrat izbiro olajša kar L'Occitane, saj se mi zdi, da njihove izdelke vsi obožujemo. Ne poznam nikogar, ki jih ne bi bil vesel. Tudi letos bom razveseljevala z njimi. Vedno najdem primerno darilo, pa naj gre za mamo, prijateljico, moža … Za vsakogar se kaj najde.

Bližajo se prazniki. Kakšen je vaš odnos do obdarovanja in praznikov? Se jih veselite, si vzamete kdaj tudi čas zase?

Obožujem praznični december in obdarovanja. Pri nas pričakamo vse tri dobre može, saj izkoristimo vsako priložnost, da je dan nekaj posebnega. Glede obdarovanja pa so večinoma dovolj že male pozornosti.

Kaj za vas pravzaprav pomeni vzeti si čas zase? Vemo, da se pri vas vse vrti okrog kuhanja, pa vseeno, to je služba, kaj je tisto, kar vam prinese dobro počutje v lastni koži?

Priznam, da sem se počasi spet morala naučiti, kako si vzeti čas zase. Potem pa sta prišli prva in druga karantena, tako da je to malce težje. Ampak se ne pritožujem.

Moj čas zase je ponavadi vroča kopel z masko na obrazu in nego las. Zraven pa svečka in pomirjujoča glasba. Ali pa nekaj dobrega za pojesti in kakšen dober film ali serija z dragim.

