Ideja za obdarovanje: ekološke voščilnice in zavržene rastline

Če pred prihajajočimi prazniki še vedno ne veste, kaj podariti svojim najbližjim, so se v društvu Trajna v skupnem sodelovanju z Zavetiščem za zavržene rastline domislili ideje o darovanju posvojenih rastlin in voščilnici iz papirja iz invazivnih rastlin. Kot pojasnjujejo ustvarjalke, želijo s takšnimi darili nagovoriti k manjši potrošnji in večji solidarnosti do soljudi in narave.

Društvi Trajna in Zavetišče za zavržene rastline sta ob prihajajočih praznikih sklenili zeleno zavezništvo in oblikovali prav poseben program obdarovanja. Namesto nakupa novoletnega drevesca ali daril, ki škodijo okolju, predstavnice ustvarjalnih kolektivov, ki jih združuje ljubezen do rastlin, predlagajo, da letos naše najbližje obdarimo s posvojeno rastlino in voščilnico iz papirja iz invazivnih rastlin.

Darila, ki podpirajo naravo

Kot pojasnjujejo, je sodelovanje nastalo z željo, da bi lahko darila, kot so ekološke voščilnice s portreti zavrženih rastlin in rastline iz druge roke, nagovorila k manjši potrošnji in solidarnosti do soljudi in narave. "Ne nazadnje so tako invazivne rastline kot zavržene rastline posledica čezmerne proizvodnje, ki nas odtujuje od živega sveta in krha vez med človekom in naravo," dodajajo.

In ravno s to problematiko se že vrsto let ukvarjata društvi, katerih poslanstvo je raziskovanje, kako rastlinski svet ljudem znova približati. Ideja o zelenem zavezništvu je, kot pravijo, nastala ob obisku Zavetišča za zavržene rastline na ustvarjalnem laboratoriju Krater.

Zavetišče za zavržene rastline je interdisciplinarni projekt, ki s prepletanjem ekologije in umetnosti združuje različne vsebine, od umetnosti, ekologije, trajnostne gradnje in oblikovanja do duhovnosti ter povezovanja skupnosti. Z obračanjem pozornosti na rastline kot enakovredno sovrsto ter vnašanjem elementov umetnosti v svoje delovanje promovira obče občutenje prepletenosti ter odgovorno in čuječe delovanje posameznikov v naravi-družbi. Foto: Zavetišče za zavržene rastline

V tej zarasli gradbeni jami Trajna skupaj z društvom za permakulturo Slovenije in prostoRož od poletja 2020 vzpostavlja prostor, namenjen ustvarjalcem in vsem drugim zanesenjakom, ki delujejo na področju trajnostnega oblikovanja. "Srečanje ustvarjalcev pa je tako ponudilo priložnost, da so združili moči in oblikovali darila, prek katerih lahko podpremo tako naravo kot tudi njihovo kulturno udejstvovanje," poudarjajo.

Rastline samo za tiste, ki bodo zanje skrbeli

Zavetišče za zavržene rastline deluje sicer že od leta 2015 in kot pojasnjujejo, je njihova glavna naloga ponuditi skrb in nego za vse tiste sobne rastline, ki so ostale brez toplega doma. A pozor, iz njihove rastlinske galerije v podhodu Ajdovščina v Ljubljani lahko posvojijo le tisti, ki se zavežejo, da bodo za njih primerno skrbeli.

"Posvojitev rastline, v primerjavi z navadnim nakupom, na okolje nima negativnega vpliva, prav nasprotno, je dejanje prijaznosti in izraz spoštovanja do sovrst, s katerimi si delimo življenjski prostor," med drugim izpostavljajo.

Društvo Trajna je interdisciplinarni kolektiv, ki raziskuje možnosti oblikovanja in proizvajanja del onkraj okvirjev antropocentrične in kapitalistične produkcije. Zanimanje sodelujočih ustvarjalcev je usmerjeno predvsem v preizpraševanje odnosa človeka do tujerodnih invazivnih vrst, ki ga proučujejo prek inovativne rabe njihove biomase, oblikovanja novih skupnostih ekonomij in regeneracije ekosistemov, v katerih se pojavljajo. Foto: Zavetišče za zavržene rastline

Skrb za rastline pa na čisto poseben način izražajo tudi ustvarjalci v društvu Trajna z blagovno znamko papirja iz invazivnih rastlin, imenovano tudi Notweed paper. Z njo namreč uporabnikom ponujajo unikaten papir in papirne izdelke, ki s svojim načinom proizvodnje postajajo del krožne ekonomije.

"Ker namesto dragocenih dreves za vhodno surovino uporabijo lokalno nabrane invazivne rastline, s projektom Notweed Paper na prepih postavljajo paradigmo sodobne papirne industrije, ki s stališča obremenitve okolja trenutno velja za izjemno problematično," še poudarjajo v Trajni.

Več o projektu Z darili zelenega zavezništva obdarimo kulturo in naravo, si lahko preberete na tej POVEZAVI.