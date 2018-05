Zakaj je Kim Kardashian obiskala Donalda Trumpa

Čeprav je bilo to njeno prvo kaznivo dejanje, so jo zaradi ostre zvezne zakonodaje poslali v dosmrtni zapor in aktivisti si že več let prizadevajo za njeno izpustitev. Med njimi je Kardashianova, ki je poročena s temnopoltim glasbenikom Kanyom Westom, ki je med drugim že večkrat izrekel pohvalne besede na račun Trumpa, Trump pa je hvalil njega.

Kardashianova do Trumpa prek njegovega zeta

Kim Kardashian je do Trumpa prišla prek njegovega zeta Jareda Kushnerja, ki vodi prizadevanja za zaporniško reformo. Ta je bila v predstavniškem domu potrjena, v senatu pa je obtičala, ker želi del senatorjev obeh strank dodati tudi reformo kazenske zakonodaje, ki bi potem res pomagala takim, kot je Alice Marie Johnson.

ZDA imajo ostro zakonodajo proti drogam, ki zahteva visoke kazni in ne pozna usmiljenja. Trenutno je v zveznih zaporih 3.200 takih, kot je Johnsonova iz Tennesseeja. Ti so bili za prvo kaznivo dejanje obsojeni na dosmrtni zapor. Večina (65 odstotkov) je temnopoltih. Kazensko reformo na primer podpirata tudi milijarderja brata David in Charles Koch, ki zalagata z denarjem republikance in konservativne aktiviste.

Obisk s prošnjo po pomilostitvi obsojene mamice

Alice Marie Johnson je bila poročena in imela pet otrok, po letu 1989 pa so se stvari v njenem življenju začele obračati na slabše. Njen najmlajši sin je umrl v nesreči z motorjem, ločila se je od moža in izgubila službo pri FedExu zaradi odvisnosti od iger na srečo. Hiter zaslužek je potem našla v mamilih.

Leta 1993 so jo aretirali skupaj s 15 drugimi, od katerih jih je deset nemudoma spregovorilo v zameno za nižje kazni. Sama v ta dogovor ni bila vključena in je za zaroto trgovanja z mamili dobila najvišjo kazen.

Njena družina trdi, da ni imela glavne vloge v združbi, ki je tihotapila mamila iz Teksasa v Tennessee in naprej, ampak je skrbela le za zvezo iz stanovanja, ki ga je najela.