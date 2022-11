Ustvarjen prvi slovenski pesmomat – avtomat s poezijo na kovanec #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrtu DSP so predstavili prototip prvega slovenskega pesmomata, ki ga njegovi snovalci imenujejo pesniška mašina. Ta za en evrski kovanec natisne in prebere izbrano pesem. Na voljo je že 200 pesmi več kot 50 slovenskih pesnic in pesnikov, seznam še dopolnjujejo, obetajo se tudi prevodi, je na predstavitvi dejal eden od snovalcev Igor Divjak.

Pesmomat ponuja tako poezijo za odrasle kot otroško poezijo. Na voljo je med drugim več pesmi Andreja Rozmana Roze, ki je današnjo predstavitev pospremil s pesniškim nastopom in spodbudnimi besedami za avtomat. Ta bo po njegovih besedah "preživel, tudi če pesniki ne bodo", še več, "preživel bo, tudi če evro ne bo," se je pošalil.

Pesniško mašino so idejno zasnovali Divjak, sicer urednik portala Društva slovenskih pisateljev Vrabec Anarhist, pisateljica in antropologinja Luna J. Šribar, Katja Petrin Dornik, ki se podpisuje kot kreativna direktorica in arhitektka, ter slikarka Mojca Fo, ki je poskrbela za zunanjost avtomata. Ta je zaživel v delavnici mojstra Josa - Jožeta Zajca.

Luna J. Šribar je spregovorila o začetkih projekta in Divjakovi zamisli, "da bi poezijo iz spleta spravil med ljudi". Sama je prepričana, da današnji svet potrebuje veliko poezije, ki bo preglasila jezo in nestrpnost, ki sta postali del naše realnosti.

Za delovanje pesmomata poskrbeli na Fakulteti za računalništvo in informatiko

Za delovanje pesmomata so poskrbeli na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Kot piše v sporočilu za javnost, je srce pesmomata sprogramiral študent Luka Galjot pod mentorstvom profesorjev Boruta Batagelja in Franca Soline. Pesmomat omogoča tudi, da si uporabnik izbrano pesem prek QR kode prenese na mobilni telefon.

Na predstavitvi projekta sta kot predstavnika partnerjev projekta Društva slovenskih pisateljev (DSP) in Slovenskega centra PEN spregovorila tudi predsednika obeh ustanov Dušan Merc in Tanja Tuma. Oba sta izrazila željo, da bi pesmomat, ki po besedah Tanje Tuma odpravlja mit, da umetnost oziroma poezija in avtomati ne gresta skupaj, dobil svoje mesto na čim več javnih prostorih.

Pesmomat tudi po Slovenski pisateljski poti

Pesmomat bo med drugim potoval po Slovenski pisateljski poti (SPP), zato so premierno metanje novčiča zaupali vodji SPP Igorju Likarju, ki si je izbral dve Rozmanovi pesmi.

Izdelavo prototipa pesmomata je omogočila Mestna občina Ljubljana, projekt je sofinanciralo tudi ministrstvo za kulturo. Denar, zbran v prvem letu delovanja prototipa, bodo namenili za avtorske honorarje pesnikom in pesnicam in za delovanje portala Vrabec Anarhist.