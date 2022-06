Švedska manekenka zapustila hrvaški otok, a v Splitu povzročila kaos

Isabella Viola Lindblom je zapustila otok Jaz v bližini mesta Rogoznica, kjer je živela zadnji mesec, in se z avtobusom odpravila do Splita, kjer pa je povzročila kaos. Na avtobusu je namreč verbalno napadla voznika in nekaj potnikov.

"Bila je povsem zmedena, govorila in prepirala se je sama s sabo, nato še z nekaj potniki in na koncu napadla voznika. Rekla je: 'Kam grem, kam me voziš?' Ker ni znal angleško, se je še bolj razburila. Bal sem se, da ga bo med vožnjo fizično napadla in s tem ogrozila življenje vseh potnikov. Poklical sem tudi policijo," je za Jutarnji list povedal eden od potnikov.

Na dogodek so se odzvale pristojne službe

"Naš občinski redar je dvakrat ali trikrat prijavil izgrede, ki jih je ženska povzročila na otoku Jaz. Posredovala je tudi pomorska policija, ki ji je zaračunala globo in ji dala 24 ur časa, da zapusti otok. V zadnjih dneh je nismo videli," je povedala županja Rogoznice Anita Živkovič.

Dodala je, da bo pomorska policija ponovno opravila preiskave: "Svoje so že opravili, tako da so ji izdali odločbo z globo in rokom za deložacijo z otoka. Obvestili smo vse, ki smo jih morali, saj je otok v lasti države. Težava je namreč v tem, da je ustvarjala nered in z otoka odganjala ljudi."

"Če bi v Munchu postavila šotor, bi me deportirali v dveh sekundah," je dodala županja.

Na otoku je naselila tudi kokoši

Kot smo že poročali, 31-letna Švedinja na otoku ni imela bivališča, ampak je spala v viseči mreži. Za dovoz stvari, ki jih je potrebovala, je plačevala domačinom, na otoku pa je menda naselila tudi kokoši. Domačinka je za portal Šibeniški povedala, da je Isabella rekla, da je "Hrvaška država, kjer lahko dela, kar hoče".

