Slovensko pevko Senidah načrtovali pretepsti, raniti in jo politi s kislino

Dokumenti sarajevske policije razkrivajo, da naj bi klan Admirja Arnautovića Šmrka načrtoval brutalni napad na slovensko pevko Senidah. Načrtovali so jo pretepsti, raniti ali po obrazu politi s kislino, piše v poročilu policije, poročajo bosanski mediji. Arnautovića so lani aretirali v akciji Bumerang zaradi organiziranega kriminala, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Še vedno je v priporu, kjer čaka na obtožnico.