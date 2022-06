Pevka Hajdi trgovino odprla tudi v Ljubljani #foto #video

V središču Ljubljane so danes uradno odprli novo trgovino z otroško opremo Hajdi.si, katere lastnica je slovenska pevka, podjetnica in mamica dveh otrok Hajdi Korošec Jazbinšek. Takšno trgovino je leta 2016 odprla tudi v Celju.

Otvoritve so se udeležili številni znani Slovenci, kot so Omar Naber, Dejan Dogaja, Tinkara Fortuna, Ana Praznik, Tina Trstenjak, Nina Grilc in drugi. Za glasbeno presenečenje pa je poskrbel Žan Serčič.

Ne želi, da je to le še ena trgovina

Hajdi sicer živi v Celju, kjer ima tudi prvo takšno trgovino, a pravi, da bo zdaj več časa preživela v Ljubljani: "Zelo pomembno mi je, da trgovino vpeljemo do te mere, da bomo vsi vedeli, kaj delamo. Res ne želim, da je to le še ena trgovina, ampak da bomo trgovina, prijazna mamicam. Zato imamo tudi intimni kotiček, previjalnico."

Delajo tudi na tem, da bo trgovina postala Unicefova varna točka, kamor se lahko zatečejo otroci in odrasli v stiski. Strankam pa ponujajo tudi brezplačno izposojanje vozičkov in poganjalčkov. "Otroških trgovin je kot gob po dežju, ampak mi želimo biti malce drugačni. Staršem se želimo približati s strokovnim pristopom in drugo noto," je še dejala.

"Vesela sem, da intimni kotički za mamice služijo svojemu namenu," pravi Hajdi. Foto: Ana Kovač

Nakupa stanovanja ne izključuje

Ker bo, kot pravi, zdaj več časa preživela v Ljubljani, ne izključuje niti nakupa stanovanja: "Ko z Urbanom (možem) gledava in preživljava čas na ulicah Ljubljane, jo spoznavava v povsem novih dimenzijah. Koliko je tukaj dobre kulinarike, čudovite arhitekture, ki je prej sploh nisem opazila, in krasnih ljudi. Ljubljana ima res dober 'vibe' in te 'res potegne'."

Trgovina Hajdi je butična trgovina, namenjena mamicam in malčkom. So prva otroška trgovina v središču Ljubljane, ki strankam nudi družinski kotiček, v katerem lahko mamice v miru podojijo, previjejo in nahranijo svoje dojenčke.

Za ta kotiček se je Hajdi odločila zaradi osebne izkušnje: "Velikokrat, ko sem šla v Celju skozi mesto, sem bila v stiski. Bila je zima, dojenčka je bilo treba nahraniti in nisem imela kam iti, da bi lahko to naredila dostojno. Ravno zaradi tega sem rekla, da želim to vpeti v naše trgovine. Mamice, ki cenijo te kotičke, so to zelo lepo sprejele. Super je, da služijo svojemu namenu."

