Novi Superman je biseksualen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško podjetje DC Comics je najavilo, da bo najnovejša reinkarnacija Supermana Jon Kent pogledovala tako za moškimi kot za ženskami. Jon Kent je sicer sin Clarka Kenta, izvirnega Supermana, in ima enake supermoči kot njegov oče.

Novembra izide najnovejši izvod legendarnih stripov o Supermanu in njegovih dogodivščinah, ki jih izdaja podjetje DC Comics. Kot poroča BBC, se bo v tokratnem izvodu stripa glavni junak Jon Kent oziroma Superman zapletel v istospolno razmerje s svojim prijateljem Jayem Nakamuro. Kot so ob najavi novega izvoda stripa sporočili iz DC Comics, se bo Superman z Jayem zapletel po tem, ko bo zaradi reševanja sveta čustveno in fizično pregorel.

Kakšen bi bil Superman danes?

Po besedah glavnega pisca stripov Toma Taylorja so pri DC že nekaj časa razmišljali o tem, da bo naslednji superjunak, ki ga bodo predstavili svetu, biseksualen. Ko so se v podjetju odločili za novo serijo stripov o Supermanu z Jonom Kentom v glavni vlogi, je bila odločitev o njegovi spolni usmerjenosti preprosta. "Nismo želeli zamenjati Clarka Kenta še z enim belim heteroseksualnim odrešenikom," je za BBC dejal Taylor, ki je ob tem poudaril, da je njihovo glavno vodilo pri oblikovanju lika Jona Kenta vprašanje: "Kakšen bi bil Superman danes?"

Stripi o Supermanu z Jonom Kentom v glavni vlogi sicer izhajajo od junija letos, Jon pa se je v zadnjih mesecih spopadal s posledicami globalnega segrevanja, ustavil je streljanje v šoli in protestiral proti deportaciji beguncev iz ZDA.