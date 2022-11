Najintimnejša biografija Elizabete II.: med porodi so jo omamili

V začetku decembra bo izšla še ena biografija o kraljici Elizabeti II., v kateri bodo razkrite nove podrobnosti o zasebnem življenju kraljeve družine. Knjigo z naslovom Elizabeta: Intimni portret je napisal nekdanji član parlamenta Združenega kraljestva in bližnji znanec kraljeve družine Gyles Brandreth. Med drugim je v knjigi omenjeno, da je kraljica imela redko obliko raka kostnega mozga in da so jo med njenimi porodi omamili, kar je danes prepovedano.

Intimna biografija kraljice Elizabete II. razkriva zasebne podrobnosti, napisal pa jo je član parlamenta Združenega kraljestva in bližnji znanec kraljeve družine Gyles Brandreth. Kot je pisatelj dejal pred leti, kraljevi družini ne moreš biti prijatelj, temveč znanec. "Vojvoda mi je 40 let izkazoval veliko prijaznost, toda kraljeva družina vam ponuja poznanstvo, ne prijateljstva in morate se spomniti razlike," je dejal.

Intimna biografija kraljice Elizabete II. pripoveduje zgodbo o kraljičinem izjemnem življenju in vladavini iz perspektive, ki je javnost doslej ni videla. Brandreth je dobro poznal kraljičinega moža, pozna pa tudi novega kralja.

V knjigi so opisani kraljičini zadnji dnevi

Med drugim so v knjigi opisani tudi kraljičini zadnji dnevi. V odlomku iz prihajajoče knjige, ki so ga objavili britanski mediji, je rečeno, da se je kraljica sprijaznila s svojo smrtjo teden dni prej, ko jo je v Balmoralu obiskal doktor Iain Greenshields.

"Resnica je, da je vedno vedela, da je njen preostali čas omejen. To je sprejela s tako milostjo, kot od nje ne bi pričakovali," piše v knjigi. V knjigi je omenjeno tudi, da je kraljica imela redko obliko raka na kostnem mozgu, "kar pojasnjuje njeno utrujenost, izgubo teže in težave z mobilnostjo, o katerih so nam pogosto govorili v zadnjih letih njenega življenja".

Kljub temu je bil uradni vzrok smrti starost in Brandreth piše, da je to pričakovano. Douglas James Allan Glass, ki je 30 let delal s kraljico in je bil z njo v času njene smrti, je dejal, da so vedeli, kaj se bo zgodilo, in nihče ni bil presenečen. Spomnimo, kraljica je umrla 8. septembra letos v starosti 97 let, šibkost pa se je začela kazati avgusta 2021.

Ko se je princ Filip upokojil, se na njegovo željo več tednov nista videla

Poleg podrobnosti o kraljičinih dnevih pred smrtjo knjiga razkrije še nekaj podrobnosti iz njenega življenja in življenja njenega moža. Ko se je princ Filip leta 2017 upokojil, se s kraljico več tednov nista videla, čeprav sta se redno slišala po telefonu. Kraljica je razumela njegovo željo, da ga ne motijo ​​in da živi svoje življenje na svoj način.

Kraljica je za sprostitev zelo rada gledala serijo "Dežurni", ki so jo snemali od leta 2012 do 2021, v poznih devetdesetih pa je bila kraljica zelo tehnološko podkovana in je svoj osebni mobilni telefon uporabljala za pošiljanje besedilnih sporočil svoji družini. Za mizo mobilnih telefonov niso smeli imeti.

Poleg tega je v knjigi omenjeno, da so pri kraljici med porodi prvih treh otrok, kralja Karla III, princese Anne in princa Andrewa, uporabili metodo, ki danes ni dovoljena. Dämmerschlaf, v prevodu "spanje somraka", je amnezijsko stanje, za katero je značilna neobčutljivost na bolečino brez izgube zavesti, ki jo povzroči injekcija morfija in skopolamina. Porodniška metoda izvira iz Nemčije in je v začetku 20. stoletja postala zelo priljubljena v New Yorku.

Prav tako se Brandreth ni bal pogumno pisati o osebnih mislih kraljice o odločitvi Harryja in Meghan, da se preselita v ZDA in opustita svoje dolžnosti. Bil je zaupnik vojvode Edinburškega in je dobro poznal kraljico, zato resničnost podrobnosti, ki jih navaja v knjigi, ni dvomljiva.