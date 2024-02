V 86. letu starosti umrl zadnji italijanski princ

Zadnji italijanski kralj in oče preminulega princa Umberto drugi je Italiji vladal zgolj tri tedne, po izglasovani ukinitvi monarhije leta 1946 pa so člani savojske dinastije prebegnili v Švico. Vittorio Emanuele je bil italijanski princ tako uradno manj kot mesec dni.

Zadnji italijanski kralj in oče preminulega princa Umberto drugi je Italiji vladal zgolj tri tedne, po izglasovani ukinitvi monarhije leta 1946 pa so člani savojske dinastije prebegnili v Švico. Vittorio Emanuele je bil italijanski princ tako uradno manj kot mesec dni. Foto: Guliverimage

Ugled princa je najbolj zaznamoval strelski incident na Korziki leta 1978, ko naj bi Vittorio Emanuele med prepirom iz svoje puške izstrelil naboj, ki je zadel nemškega turista, ta je kasneje umrl.

Nekaj let kasneje so princa preiskovali zaradi izkoriščanja spolnih delavk in korupcije.

Kralji iz dinastije Savojcev so Italiji vladali med letoma 1861 in 1946. V srednjem veku pa so Savojci vladali območju, ki danes leži v Italiji, Franciji in Švici.

Zadnji italijanski kralj in oče preminulega princa Umberto drugi je Italiji vladal zgolj tri tedne, po izglasovani ukinitvi monarhije leta 1946 pa so člani savojske dinastije prebegnili v Švico. Vittorio Emanuele je bil italijanski princ tako uradno manj kot mesec dni.

Savojska dinastija je bila med drugo svetovno vojno tesno povezana s fašističnim diktatorjem, ki mu je mandat za sestavo vlade leta 1922 podelil kralj Viktor Emanuel Savojski.