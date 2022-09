Krsta Elizabete II. v edinburški katedrali

Krsta pokojne britanske kraljice Elizabete II. je popoldne v sprevodu prispela v edinburško Katedralo sv. Egidija. Tam so se pri maši zbrali najvišji britanski predstavniki, med njimi britanska premierka Liz Truss in škotska premierka Nicola Sturgeon. Po maši se bo od kraljice lahko poslovila tudi javnost.

Na hrastovo krsto, pokrito s škotsko kraljevo zastavo in vencem belega cvetja, so v katedrali položili škotsko krono, poročajo tuje tiskovne agencije. Duhovnik Calum MacLeod je v katedrali zbranim vernikom dejal, da bo Škotska zadnjič pozdravila pokojno kraljico, katere ljubezen do Škotske je bila legendarna.

Kraljičino krsto so v katedralo popoldne v procesiji prenesli iz palače Holyroodhouse. Na čelu sprevoda so bili prvorojenec pokojne, novi britanski kralj Karel III., ter njegovi sorojenci princesa Anne, princ Andrew in princ Edward. Med njimi princ Andrew edini ni bil v vojaški uniformi. Krsto so v tišini nosili vojaki, oblečeni v kilte.

Ob približno kilometer dolgi poti od palače do katedrale se je zbralo več tisoč ljudi, ki so na ta način pozdravili najdlje vladajočo britansko monarhinjo.

Kraljičino krsto so v nedeljo v spremstvu sedmih vozil s škotskega gradu Balmoral, kjer je Elizabeta II. umrla, odpeljali do škotske prestolnice. Na poti do Edinburga so se umrli monarhinji poklonile množice, ki so se zbrale ob cesti. Čez noč je bila krsta v palači Holyroodhouse, ki je uradna rezidenca britanskega monarha na Škotskem.

Kralj Karel III. bo po maši imel avdienco s škotsko premierko, obiskal bo tudi škotski parlament. Nato se bo vrnil v katedralo in se udeležil bedenja skupaj s preostalimi člani kraljeve družine.