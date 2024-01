Podražitve omrežnin: z energetskim pogodbeništvom do nižjih stroškov

Začelo se je leto, ki prinaša podražitev omrežnine električne energije. Ta bo veljala tudi za poslovne odjemalce. Po novem tarifnem sistemu, ki bo začel veljati marca, se bo omrežnina obračunavala glede na količino porabe elektrike v petih časovnih blokih. V času, ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bo tudi omrežnina najdražja. Cilj tega je spodbujanje smotrnejše porabe električne energije skladno s trajnostno proizvodnjo električne energije, a to bo po žepu udarilo vse porabnike. V podjetju Enertron imajo pripravljeno rešitev z inovativnimi sistemi, ki tako gospodinjstvom kot podjetjem omogočajo obvladovanje porabe energije in s tem nižje položnice. Rešitev je vse do konca januarja 2024 na voljo po akcijski ceni.

Spremembe, ki jih prinaša nov sistem, se nanašajo na vse uporabnike, tako na gospodinjstva kot na poslovne odjemalce. Prav vsi se bomo soočili z novimi pravili, ki bodo od nas zahtevala, da spremenimo svoje navade. A pri poslovnih uporabnikih to ne bo tako enostavno. Kaj lahko torej storijo?

Kaj se spreminja? Poglejmo najprej, kakšne spremembe nas čakajo letos. Glavne značilnosti novega tarifnega sistema so: obračun porabe bo zdaj temeljil na 15-minutnih vrednostih, ki bodo po novem osnovna merilna enota;

uvajata se zimska (med novembrom in februarjem) in poletna sezona (med marcem in oktobrom), pri čemer bo zimska dražja, poletna pa cenejša, saj se poleti lahko električna energija ustvarja tudi s pomočjo sončne energije, medtem ko je sonca pozimi manj;

dan bo razporejen v pet časovnih blokov, pri čemer bo imel vsak časovni blok svojo tarifo;

Spremembe v sistemu samooskrbe z električno energijo

Prihajajoče spremembe, ki že danes dvigujejo kar veliko prahu, bodo vplivale tako na gospodinjstva kot tudi na poslovne odjemalce, pri čemer so prav ti navadno večji porabniki električne energije, zato se jih bodo tudi te spremembe toliko bolj dotaknile. Če fizične osebe še nekako lahko vsaj malo prilagodijo svoje navade in prilagodijo porabo posameznim časovnim blokom, je to za poslovne porabnike električne energije brez večjih posegov v lastno proizvodnjo električne energije praktično nemogoče.

A tudi pri samooskrbi je z novim letom prišlo do pomembne spremembe, saj je bilo letno obračunavanje električne energije ukinjeno. Kaj to pomeni? Novi lastniki sončnih elektrarn se ne bodo mogli več zanašati na brezplačno črpanje elektrike iz omrežja v zimskem času oziroma v času, ko njihova sončna elektrarna ne bo ustvarila dovolj električne energije, čeprav bodo v poletnem času ustvarjali viške električne energije in jih oddali v omrežje.

V podjetju Enertron imajo rešitev, ki je primerna tako za gospodinjske kot tudi poslovne porabnike električne energije. Pomagali vam bodo pri prehodu k bolj trajnostni in varčnejši prihodnosti. Za vse stranke nudijo možnost vgradnje sistema, ki bo v prihodnje omogočal tudi podporo baterijskemu hranilniku, in to po enaki ceni kot za sistem brez te funkcionalnosti. Posebna akcija velja do konca januarja 2024.

Nepovratna sredstva za podjetja

Borzenov center za podporo dodeljuje nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote, s čimer ponuja pomembno priložnost poslovnim subjektom.

Vlogo za nepovratna sredstva lahko oddate za upravičene projekte, med katere glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in inštalirano moč proizvodne naprave spadajo:

naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali

nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (hranilnik je lahko vključen izključno v okviru posamezne proizvodne naprave (ni ločen projekt)).

Prijavitelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register in izkazati registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote, lahko pa je pravna oseba, zadruga, fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ali samoupravna lokalna skupnost.

Čeprav se je aktualni razpis iztekel, je v pripravi že nov. Zato ne zamudite priložnosti in izkoristite potencial zelenega prehoda, namenjen prav podjetjem.

Nove priložnosti na energetskem trgu

Začetek leta je prinesel pomembne spremembe v tarifnem sistemu električne energije, med njimi tudi podražitve omrežnin. Te spremembe se dotikajo tako poslovnih odjemalcev kot gospodinjstev, kar kliče po učinkovitih rešitvah za obvladovanje teh izzivov. Model BOO v angleščini Build-Own-Operate, ki predstavlja celovit pristop k energetskemu pogodbeništvu, se izpostavlja kot ključna možnost, ki podjetjem omogoča boljši nadzor nad porabo energije in zmanjšanje stroškov električne energije brez obremenitve naročnika s kapitalskimi naložbami v projekt.

V času, ko se podjetja soočajo z izzivi, povezanimi z energetsko učinkovitostjo in trajnostjo, lahko postane energetsko pogodbeništvo s sončno elektrarno po modelu BOO ključna strategija za prehod v zeleno prihodnost. Model BOO predstavlja, kako lahko ta inovativni pristop ponudi trajnostne energetske rešitve s posebnim poudarkom na sončni energiji.

Kaj je model BOO – gradnja, lastništvo in delovanje

Koncept BOO predstavlja celovit pristop k energetskemu pogodbeništvu, kjer podjetje sodeluje s specializiranim partnerjem za gradnjo, lastništvo in obratovanje sončne elektrarne. To pomeni, da partner prevzame odgovornost za celoten življenjski cikel projekta – od načrtovanja in gradnje do lastništva in vzdrževanja.

Prvi korak v modelu BOO je gradnja sončne elektrarne. Podjetje Enertron kot specializiran in izkušen partner prevzame odgovornost za celoten proces, vključno z izbiro lokacije, pridobivanjem dovoljenj in izvajanjem gradbenih del. Tako ni treba, da je naročnik lastnik infrastrukture in te niti ni treba vzdrževati.

Po uspešni gradnji podjetje Enertron prevzame lastništvo nad sončno elektrarno. To pomeni, da podjetje, ki izkorišča BOO model, ni obremenjeno s kapitalskimi naložbami v projekt, ampak plačuje le za dejansko proizvedeno energijo. To zmanjšuje finančno tveganje in podjetju omogoča, da se osredotoči na svoje poslovanje.

Delovanje sončne elektrarne, vključno z vzdrževanjem in upravljanjem, je v rokah specializiranega partnerja Enertron. Ta zagotavlja nemoteno delovanje sistema skozi celoten življenjski cikel. Tehnične zadeve, nadgradnje in morebitne okvare, vse to je v domeni podjetja Enertron.

Samooskrba za podjetja brez večjega finančnega vložka

Model energetskega pogodbeništva BOO podjetjem prinaša številne finančne prednosti. Brez potrebe po začetnih kapitalskih naložbah lahko podjetja sodelujejo pri trajnostnih energetskih projektih, ki prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in hkrati znižujejo operativne stroške. Strukturiranje plačil glede na dejansko proizvedeno energijo prinaša tudi predvidljivost in stabilnost finančnih tokov.

Model BOO podjetjem omogoča, da aktivno prispevajo k zmanjšanju obremenitve okolja. S sončno elektrarno, ki deluje v skladu s pristopom BOO, se podjetje zavezuje k trajnostnemu poslovanju, zmanjšuje ogljični odtis ter prispeva h globalnim prizadevanjem za zmanjšanje podnebnih sprememb.

Trajnostna prihodnost z najmanj stroški

Energetsko pogodbeništvo s sončno elektrarno BOO podjetjem ponuja prehod v trajnostno prihodnost brez potrebe po velikih kapitalskih naložbah. S tem modelom podjetja lahko sodelujejo pri energetskih projektih, ki zmanjšujejo operativne stroške, prinašajo stabilnost finančnim tokovom in hkrati prispevajo k zmanjšanju okoljskega vpliva. BOO je inovativen pristop, ki združuje trajnost z ekonomsko učinkovitostjo, oblikujemo pot za zeleno in uspešno prihodnost podjetij.

Partner v energetski učinkovitosti Enertron s svojim modelom BOO ne prispeva le k trajnostni prihodnosti, ampak tudi nudi praktične rešitve za soočanje s trenutnimi izzivi v energetskem sektorju. S svojo strokovnostjo in inovativnimi sistemi podjetjem in gospodinjstvom omogoča zmanjšanje energetskih stroškov in optimizacijo porabe, kar je ključno v času novih tarifnih sprememb.

S 14 leti izkušenj in več kot dva tisoč zaključenimi projekti na področju sončnih elektrarn Enertron d.o.o. dokazuje svojo zavezanost k inovacijam in zanesljivosti v energetski industriji. Njihov model BOO ni usmerjen samo v zagotavljanje energetske učinkovitosti, ampak tudi v izgradnjo dolgoročnih partnerstev, ki temeljijo na zaupanju in vzajemnih koristih. Enertron d.o.o. je tako ne le izvajalec, ampak tudi partner, ki podjetjem pomaga pri prehodu v bolj zeleno in ekonomično prihodnost, ki je v današnjem hitro spreminjajočem se energetskem okolju vse pomembnejša.

