Agencija ne razmišlja o zamiku uvedbe novega sistema omrežnine

Agencija za energijo ne razmišlja o prestavitvi uvedbe novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki, so se za STA odzvali na predlog resornega ministrstva. Ocenjujejo, da bi morali biti deležniki tudi z vidika informacijske podpore že danes dovolj dobro pripravljeni, saj nova metodologija velja že leto in pol.

Zato tudi informacijska podpora ne sme biti več razlog za ponovno prestavitev. Glede na cilje in učinke na odjemne skupine je prenova obračuna omrežnine nujna, so navedli v odzivu na predlog ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

To je agenciji predlagalo, da bi uvedbo novega sistema, ki je predvidena za 1. julij letos, prestavila še za dve leti. Med razlogi je navedlo opozorila dobaviteljev elektrike, da bi bilo potrebno vsaj trimesečno testiranje vseh možnih obračunov, česar pa do predvidenega datuma ne bodo mogli izvesti, ker še niso na voljo vsi podatki. Poleg tega so predstavniki gospodarstva opozorili, da so se podjetja v zadnjih dveh letih soočala z visoko rastjo cen elektrike in da so že izkoristila možnosti optimizacije glede porabe, tako da bi jih obremenili še dodatni stroški z omrežnino. Kot tretji razlog pa ministrstvo navaja spremembe na trgu zaradi pospešenega razvoja OVE v EU, čemur bi bilo morda smiselno prilagoditi metodologijo.

Tisti, ki so plačevali premalo, bodo plačevali več

"Dejstvo je, da se v zadnjem obdobju vrstijo številni pritiski in poskusi, da se prenova obračuna omrežnine prepreči. Čeprav se pogosto navajajo gospodinjstva, na agenciji ocenjujemo, da ta odjemna skupina ni razlog za prestavitev obračuna omrežnine, saj bodo prav gospodinjstva deležna pozitivnih učinkov," so zapisali na agenciji, ki jo vodi Duška Godina in v katere pristojnosti je določitev sistema obračuna omrežnine.

Dodali so, da bo velika večina gospodinjskih odjemalcev zaradi pravičnejše porazdelitve stroškov plačevala manj, v dveletnem prehodnem obdobju bodo lahko tudi spoznali priložnosti, ki jih prenova obračuna prinaša, in se prepričali, da se jim ob nespremenjenih navadah rabe elektrike ni treba bati zaračunavanja dodatnih stroškov. Enako velja tudi za male poslovne odjemalce, so zatrdili na agenciji.

Po njihovih navedbah so na voljo podrobni merilni podatki za več kot 90 odstotkov odjemalcev. Tisti, ki so do zdaj plačevali več, kot dejansko uporabljajo omrežje, ker ni bilo podatkov o njihovi dejanski rabi omrežja, bodo po novem plačevali manj. Tisti, ki so plačevali premalo, pa bodo plačevali več. Bodo pa lahko zadnji s pomočjo tehnologij, kot je npr. pametno upravljanje naprav, in naložbami v hranilnik s prilaganjem odjema in pomikanjem rabe v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno, vplivali na stroške omrežnine.

Več bo predvidoma plačevala industrija, ampak ne vsa, pravijo na agenciji. Vsak bo plačal toliko, kolikor uporablja omrežje, so dodali.

Industrijski odjemalci nad 43 kilovati moči so že zdaj merjeni, zato po navedbah agencije zanje prehod na nov obračun ne bo predstavljal novosti. Že zdaj vedo, kakšne moči dosegajo in koliko energije porabijo, poznajo tudi priložnosti vplivanja na stroške porabljene energije, ki jih ponuja odprti trg z električno energijo.

Agencija: Prav je, da odjemalci plačajo omrežnine toliko, kolikor dejansko uporabljajo omrežje

Omrežnina pri industrijskih odjemalcih na srednji napetosti predstavlja med sedmimi in 15 odstotki končnega stroška za oskrbo z energijo, porabnikom na visoki napetosti pa med tremi in štirimi odstotki. "Zato prenova obračuna omrežnine kljub temu, da se bo tem odjemalcem omrežnina zvišala, ne pomeni pomembnega vpliva na končni strošek oskrbe z električno energijo," so zapisali na agenciji.

Tisti, ki so vključeni v shemo net meteringa, še vedno ne bodo plačevali električne energije in tarifne postavke omrežnine za preneseno energijo, saj se jim proizvedena in porabljena energija izravnata na letni ravni. Ker pa so kljub sončni elektrarni še vedno zelo odvisni od omrežja, bodo plačevali nekoliko več omrežnine z naslova moči oz. obremenitev omrežja.

Novi sistem bo po navedbah agencije deloma saniral negativne vplive net meteringa na odjemalce, ki niso v shemi. Zaradi net meteringa zdaj npr. enočlansko gospodinjstvo, ki se ogreva na plin (in mu je obračunano šest kW, elektrooperater pa je ugotovil, da dosega manj kot tri kW), plačuje enkrat več omrežnine za elektriko, ob pa tem plačuje še plinsko omrežnino. Na drugi strani pa npr. štiričlansko gospodinjstvo, ki ima sončno elektrarno, se ogreva na toplotno črpalko in ima tudi druge energetsko potratne naprave, plačuje med sedem in deset kW moči, dosega pa konice več kot 12 kW.

"Ker so odjemalci, ki imajo sončno elektrarno in se ogrevajo na elektriko predvsem v zimskem obdobju, skoraj popolnoma enako odvisni od omrežja kot ostali odjemalci, je prav, da plačajo omrežnine toliko, kolikor dejansko uporabljajo omrežje, stroški pa se pravično porazdelijo," pravijo na agenciji.

Imajo pa ti odjemalci možnost, da z npr. majhno spremembo navad, kot sta premikanje rabe toplotne črpalke ali polnjenje avtomobila v del dneva, ko bo omrežnina nižja, strošek omrežnine znižajo.

Učinkovita raba omrežja je poleg pravične porazdelitve stroškov ključen razlog za prenovo omrežnine, še trdijo na agenciji.