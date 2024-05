Kyren Wilson do prvega naslova v snukerju

Za Wilsona je to prvi naslov svetovnega prvaka, potem ko je drugič igral v finalu. V prvem je moral priznati premoč rojaku Ronnieju O'Sullivanu, ki ga je pred štirimi leti zanesljivo ugnal z 18:8.

Dvanajsti igralec svetovne lestvice Wilson je na svetovnem prvenstvu trikrat obstal v četrtfinalu, dvakrat v polfinalu, v drugem poskusu v finalu pa se je le dokopal do naslova svetovnega prvaka.

Po prvem delu finala v nedeljo popoldne je Wilson vodil s 7:1, potem ko je izkoristil nervozo tekmeca, ki je prvič igral v finalu. Po nedeljskem večernem sporedu je bila prednost nekoliko manjša, in sicer 11:6. Danes popoldne si je pred večernim sporedom Wilson zagotovil prednost 15:10.

Na svetovni lestvici se bo 32-letnik povzpel na četrto mesto, na vrhu pa bo sezono 2023/24 končal Severni Irec Mark Allen.

Na "turnirju kvalifikantov" je stopničko pred osvojitvijo naslova ostal 30-letni Jak Jones.

Ta je v finalu nervozno začel in takoj zaostal z 0:7. Nato je ves čas lovil sicer zanesljivega Wilsona. Potem ko se je že približal na vsega tri igre zaostanka pri 8:11 in 10:13, je Wilson pobegnil na 16:10 in si kljub boljši igri Jones ob koncu, s čimer se je ta približal na 14:17, zagotovil dovolj veliko prednost pred zadnjimi igrami.

Jones je vseeno postal šele deveti kvalifikant z nastopom v finalu, le dva sta nato osvojila naslov, in sicer njegov rojak Terry Griffiths leta 1979 ter Anglež Shaun Murphy leta 2005.

Jones je v polfinalu izločil Stuarta Binghama, kvalifikanta in svetovnega prvaka leta 2015, medtem ko je Wilson prav tako premagal kvalifikanta Davida Gilberta.

Na turnirju presenečenj so se v četrtfinalu po vrsti poslovili O'Sullivan proti Binghamu, Anglež Judd Trump proti Jonesu in Škot John Higgins proti Wilsonu. Lanski zmagovalec Belgijec Luca Brecel je v prvem krogu izpadel proti Gilbertu.