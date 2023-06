Končno tudi v Sloveniji: do sončne elektrarne brez soglasja #video

Čeprav je Uroš Bitenc svoji prijateljici Evi Cimbola v zadnjih petih oddajah Gremo na sonce dodobra predstavil rešitve, ki ji bodo omogočile energetsko varčen dom, se je odločil, da bo raziskal še eno novost na energetskem trgu. Mikro oziroma balkonske sončne elektrarne Vklopi sonce pomenijo odlično rešitev za vse, ki ne dobite soglasja za postavitev sončne elektrarne ali pa ste doma v bloku oziroma drugačni večstanovanjski hiši in nimate možnosti za postavitev takšne elektrarne. Da bi bolje spoznal, kako to deluje tudi v praksi, je Uroš Bitenc v tokratni oddaji obiskal podjetje Energen.

Foto: Ana Kovač

Uroš Bitenc bo v tokratni izvedbi spletne oddaje Gremo na sonce na pot trajnostne izobrazbe popeljal prijateljico Evo Cimbolo, televizijsko in radijsko voditeljico, ki bo v kratkem na svoji parceli gradila hišo. Ta je navdušena nad nekaterimi energetsko varčnimi rešitvami, ki si jih želi uvesti v svoj novi dom. Na podlagi izkušenj Uroša Bitenca iz pretekle sezone oddaj Gremo na sonce in okvirnih zamisli Eve Cimbole sta v dosedanjih oddajah že obiskala nekaj strokovnjakov, podjetij in ponudnikov, ki so jima predstavili energetsko varčne rešitve. Tokrat se je Uroš sam odpravil v podjetje Energen, kjer je želel preveriti še eno od novejših rešitev na slovenskem energetskem trgu, ki pa je v tujini že zelo razširjena. Gre za mikro sončne elektrarne Vklopi sonce podjetja Energen. Te so najprimernejši odgovor na težave vseh tistih, ki ne morejo dobiti klasične sončne elektrarne zaradi soglasja ali prostora.

Marko Seršen, direktor podjetja Energen, in Maja Badovinac, vodja projekta Vklopi sonce Foto: Ana Kovač

Sončna elektrarna, za katero ne potrebujete soglasja

Decembra 2023 je Slovenija sprejela pravilnik, ki je v tujini, na primer v Nemčiji, že dolgo v uporabi. Gospodinjstvom omogoča, da v domače omrežje priklopijo vtične torej balkonske sončne elektrarne brez soglasja. Vse, kar morate storiti, je, da 14 dni pred vklopom s tem seznanite svojega izbranega elektrodistributerja, je direktor podjetja Energen Marko Seršen Urošu Bitencu pojasnil glavno prednost novosti na slovenskem energetskem trgu.

Foto: Ana Kovač

Ker gre za rešitev, ki je izvedljiva praktično brez birokracije, so v podjetju Energen strankam olajšali tudi postopek obveščanja elektrodistributerja. Vsak paket mikro sončne elektrarne Vklopi sonce vsebuje tudi obrazec za obveščanje, ki ga preprosto izpolnite in odpošljete.

Sončna elektrarna, ki je primerna tako za družine v bloku kot v hiši

Foto: Ana Kovač

Mikro oziroma vtične sončne elektrarne se imenujejo tudi balkonske sončne elektrarne, saj so med drugim namenjene tudi postavitvi na balkon ali balkonsko ograjo. Postavite jih lahko tudi na vrt, teraso, nadstrešek, celo zid, pojasni Marko Sršen.

Paket sončne elektrarne Vklopi sonce vsebuje tudi nastavke za različne postavitve. Tako samo izberete najustreznejšo postavitev ter namestite in vklopite sončno elektrarno kar sami. "Namestitev je zelo preprosta. Ultralahke panele zapnete na balkonsko ograjo kar z ježki in vaša nova mikro sončna elektrarna je že pripravljena, da jo vklopite v vtičnico."

Foto: Ana Kovač

Mikro sončna elektrarna Vklopi sonce pa ima še eno veliko prednost, je povedal Marko Sršen. Je namreč prenosljiva. Če se na primer preselite v drugo stanovanje ali hišo, jo lahko preprosto vzamete s seboj ter jo uporabljate na novi lokaciji.

Tudi do 15-odstotni prihranek pri elektriki

Mikro sončne elektrarne so lahko največ 600-vatne. Večina ljudi si morda težko predstavlja, kaj to pomeni v praksi, zato je prav to vprašanje Uroš postavil Maji Badovinac, ki je v podjetju Energen vodja projekta Vklopi sonce.

Foto: Ana Kovač

Kot je pojasnila Maja Badovinac, 600-kilovatna elektrarna v optimalnih pogojih proizvaja 0,6 kilovatne ure elektrike na uro. "To na primer v praksi pomeni, da boste s proizvedeno energijo pokrili porabo malo večjega hladilnika z zamrzovalnikom, malo zmogljivejši prenosni računalnik ter vse druge naprave v domu, ki so v stanju pripravljenosti."

Glede na povprečno število sončnih ur oziroma osončenosti v Sloveniji lahko mikro sončna elektrarna Vklopi sonce v enem letu ustvari šest megavatnih ur. Z drugimi besedami, takšna mikro sončna elektrarna proizvede približno 15 odstotkov električne energije, ki jo na letni ravni porabi povprečno gospodinjstvo. Za toliko se torej zmanjša tudi letni račun za električno energijo.

Slavica, uporabnica mikro sončne elektrarne Vklopi sonce Foto: Ana Kovač

Natančen izračun prihranka je odvisen od natančne porabe gospodinjstva, a kot je uporabnica mikro elektrarne Vklopi sonce Slavica zaupala Urošu, sama meni, da je njen prihranek na letni ravni kar 200 evrov. Kar je glede na cenovno dostopnost balkonske sončne elektrarne zelo veliko.

Tudi mikro sončna elektrarna bo v kratkem na voljo skupaj s hranilnikom

V ponudbi podjetja Energen lahko trenutno najdete dve različni mikro sončni elektrarni Vklopi sonce. Obe imata isto funkcijo, a gre za različne panele. Izbirate lahko med klasičnimi ter ultra lahkimi. Zadnji so primerni na primer za stanovanja v večstanovanjskih stavbah, saj so lažji in prilagodljivejši. V kratkem pa bodo v podjetju Energen svojim strankam ponudili tudi mikro sončne elektrarne Vklopi sonce v paketu s hranilniki sončne energije.

Mikro sončno elektrarno lahko postavite tudi na teraso. Foto: Ana Kovač

Presežki ustvarjene energije, ki jih uporabniku ne bo uspelo porabiti sproti, se bodo tako shranjevali v hranilnik, od koder jih bo mogoče črpati pozneje. Hkrati pa dodatno ustvarjena električna energija ne bo šla v omrežje.

Hranilniki za mikro sončne elektrarne Vklopi sonce in njihove uporabnike odpirajo tudi popolnoma nove možnosti. Če je trenutno zaradi omejitve velikosti mikro sončnih elektrarn, ki za priklop ne potrebujejo soglasja, 600 vatov, pa bo mogoče imeti pozneje, ko bo na voljo paket s hranilnikom sončne energije, tudi večje balkonske sončne elektrarne Vklopi sonce, je Urošu pojasnila Maja Badovinac. Preprosto se bodo lahko obstoječim panelom poleg hranilnika dodali še novi paneli.

Foto: Ana Kovač

Če za mikro sončne elektrarne Vklopi sonce velja, da so prenosne in jih je mogoče ob menjavi stanovanj preprosto vzeti s seboj, pa bo enako veljalo tudi za elektrarne v kombinaciji s hranilniki.

Preprosteje ne gre

Uroš Bitenc se je po pogovoru s strokovnjaki podjetja Energen ustavil tudi pri njihovi stranki Slavici, ki že nekaj mesecev uporablja mikro sončno elektrarno Vklopi sonce in je z njo zelo zadovoljna. Pohvalila je tako energetsko rešitev, ki jo je poprej tudi že videla v tujini, kot tudi enostavnost montaže, ki jo lahko izvede kar vsak sam, saj so vsakemu paketu priložena tudi zelo preprosta navodila s slikovnim prikazom vsakega koraka posebej.

Foto: Ana Kovač

Vsaka mikro sončna elektrarna Vklopi sonce ima v paketu med drugim tudi voltmeter, prek katerega lahko uporabniki sproti gledajo količino elektrike, ki jo proizvaja njihova elektrarna. Kot je Urošu še zaupala Slavica, jo je naravnost navdušilo, ko je opazila, da njena nova elektrarna proizvaja elektriko tudi, ko je zunaj oblačno.

