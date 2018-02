Biatlonce na prizorišču pričakalo hokejsko darilo, olimpijska vas se polni

Prvi slovenski olimpijci že v Južni Koreji

Kot prvi od slovenskih športnikov so na prizorišče olimpijskih iger prispeli biatlonci, ki jih prve tekme čakajo 10. februarja. Jakova Faka, Klemna Bauerja in druščino je pričakalo hokejsko darilo.

Slab teden dni pred odprtjem olimpijskih iger v Pjongčangu se olimpijska vas počasi, a vztrajno polni. V Južno Korejo so že prispeli prvi slovenski športniki. V petek je v Azijo prispela slovenska biatlonska odprava v postavi: Klemen Bauer, Mitja Drinovec, Miha Dovžan, Lenart Oblak, Jakov Fak, Urška Poje in Anja Eržen.

Podobno kot v Sočiju jih je pričakalo hokejsko darilo – "personalizirani" dresi slovenske hokejske reprezentance, ki jih bodo prejeli prav vsi olimpijci. Risi, ki na OI zaradi pravil na dresu ne bodo imeli risa, se bodo v skupinskem delu pomerili z ZDA, Rusijo in Slovaško.

Biatlonci bodo na tekmovališča prvič stopili 10. februarja, ko se bodo dekleta udarila za olimpijske kolajne v šprintu.

"A nismo mi favoriti," se glasi napis na ovratniku hokejskega dresa, pod katerega se je podpisal vratar Gašper Krošelj. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Pred dnevi so se temperature v slikoviti pokrajini med Gangneumom in hribovitim predelom Alpensio gibale od -15 do -20 stopinj Celzija, zdaj pa je mraz nekoliko popustil, sporočajo člani Olimpijskega komiteja Slovenije, ki so že na terenu.

Vodja reprezentance Franci Petek, ki ureja še zadnje malenkosti, da slovenski športniki ne bi bili za nič prikrajšani, bo v Azijo prispel 4. februarja. Takrat se bodo proti tekmovanju petih krogov odpravile alpske smučarke, sledili bodo smučarski skakalci in skakalke, hokejisti, med zadnjimi pa bodo v Pjongčang prispeli Filip Flisar in nekateri deskarji na snegu.

Odprtje iger bo v petek, 9. februarja, ob 20. uri po lokalnem času (ob 12. uri po slovenskem) na olimpijskem štadionu. Na igrah bo sodelovalo 2.900 športnikov.

Olimpijski štadion v Pjongčangu, ki ga bodo po olimpijskih igrah razstavili. Foto: printscreen

Utrinki s prizorišč: