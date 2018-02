Na drugem treningu smuka Venierova malenkost pred Goggio, Vonnova tretja

OI, Pjongčang, smuk, trening (Ž)

Alpske smučarke so v Pjongčangu opravile še drugi trening smuka pred sredino olimpijsko tekmo. Najhitrejša je bila tokrat Avstrijka Stephanie Venier, ki je za vsega osem stotink sekunde ugnala Italijanko Sofio Goggio in za 35 Američanko Lindsey Vonn.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S sekundo in manj zaostanka so trening končale še Avstrijka Ramona Siebenhofer, Švicarka Corinne Suter, Tina Weirather iz Liechtensteina in Švicarka Michelle Gisin.

Slovenki sta bili tokrat skromni. Maruša Ferk na 34. mestu je zaostala 4,36 sekunde, Ana Bucik na 41. pa 5,35.

V torek je v Pjongčangu predviden še zadnji trening, v sredo, začetek je obakrat ob 3. uri po slovenskem času, pa je na sporedu tekma.