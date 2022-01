Ko se razblinijo olimpijske sanje in vskoči prijateljica

Američanka Erin Jackson je vodilna hitrostna drsalka na 500 metrov v letošnjem svetovnem pokalu, a kljub vodstvu ni imela zagotovljene olimpijske vozovnice. Te so delili na ameriških kvalifikacijah, v katerih ji je med ključno vožnjo spodrsnilo, izgubila je veliko časa in vse je kazalo, da je ostala brez OI. A ne za dolgo. Prijateljica Brittany Bowe ji je odstopila svoje mesto.

Z druge strani Atlantika prihaja zgodba o velikem prijateljstvu, ki presega športne in rezultatske dosežke. Američani imajo v tej sezoni hitrostnega drsanja na kratkih stezah vodilno tekmovalko svetovnega pokala. Odkritje leta Erin Jackson je novembra postala prva temnopolta hitrostna drsalka z zmago v svetovnem pokalu. Na osmih tekmah je zmagala štirikrat in je pred zadnjo marčevsko tekmo na dobri poti, da postane skupna zmagovalka.

Čeprav je Jacksonova na kratkih progah daleč najboljša Američanka, Kimi Goetz je 12., Brittany Bowe 23., Sarah Warren 34. ..., pa olimpijskega nastopa ni imela zagotovljenega na podlagi svetovnega pokala. Američanke, v Pekingu imajo zagotovljeni dve mesti za nastop na 500 metrov, so se za vstopnice merile v nacionalnih kvalifikacijah.

Na najpomembnejši tekmi ji je spodletelo

Jacksonova se je med najpomembnejšo tekmo za OI spotaknila in izgubila preveč časa, da bi lahko ujela zmagovalko Brittany Bowe in na koncu drugo Goetzevo, ki ju je v svetovnem pokalu na tej razdalji sicer redno premagovala. Ciljno črto je prečkala kot tretja in zdelo se je, da bo ostala brez olimpijskega nastopa. "Bilo je res stresno, možgani so po padcu begali iz ene smeri v drugo," je po ponesrečenem nastopu za NBC Sports dejala Jacksonowa.

Nihče si ne zasluži bolj kot ona

Dober dan po razočaranju je prejela klic zmagovalke Brittany Bowe, ta se je odpovedala nastopu na najkrajši razdalji in dobri prijateljici prepustila svoje mesto.

"Nihče si priložnosti, da ekipi ZDA prinese kolajno na 500 metrov, ne zasluži bolj kot ona. Takoj po nesrečnem spodrsljaju sem si rekla, da ji, če lahko odločam sama, predajam svoje mesto. Zjutraj sem jo poklicala in ji povedala. V mojem srcu ni bilo nikoli dvoma. To so olimpijske igre, gre za ekipo ZDA, za to, da vsi najboljši dobijo priložnost," je za NBC povedala 33-letna hitrostna drsalka, ki je v Pjongčangu osvojila olimpijski bron v ekipnem zasledovanju.

Čeprav se je odpovedala nastopu na 500 metrov, bo imela v Pekingu več priložnosti za napad na odličje – tekmovala bo tako na 1.000 kot na 1.500 metrov.

Izjemna mentorica, neverjetna oseba ...

"Težko je ubesediti vso hvaležnost. Vedno je bila ob meni in mi pomagala, že takrat, ko sem bila le še en otrok iz Ocale (obe prihajata iz floridskega mesta Ocala, op. p.). Vedno je bila izjemna mentorica, neverjetna oseba, s katero se lahko pogovorim, ko potrebujem prijatelja, nasvet ali kaj drugega. Imava odličen odnos, za kar sem hvaležna," pa se je štiri leta starejši prijateljici zahvalila Jacksonova, ki bo tako nastopila še na drugih olimpijskih igrah.

Na premierno tekmovanje petih krogov v Pjongčangu se je uvrstila po zgolj štirih mesecih resnega ukvarjanja s hitrostnim drsanjem. V Južni Koreji je med 31 udeleženkami zasedla 24. mesto.