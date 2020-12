Prva zmaga Norvežanu, najboljši Slovenec pa tokrat Rok Tršan

V avstrijskem Hochfilznu so s šprintersko preizkušnjo svetovnega pokala opravili še biatlonci, zmagal je Norvežan Johannes Dale. Najboljši slovenski tekmovalec je bil danes Rok Tršan, ki je z brezhibnim strelskim nastopom zasedel 27. mesto in za desetinko sekunde ugnal Jakova Faka na 28. mestu. Nastop na sobotni zasledovalni tekmi si je priboril še Miha Dovžan, a tako kot Klemen Bauer ostal brez novih točk svetovnega pokala.

Dale je bil z desetimi zadetimi streli za 17,1 sekunde hitrejši od Francoza Quentina Fillona Mailleta, ki je prav tako zadel vse tarče, tretji pa je bil z enim zgrešenim strelom še en Francoz, Florent Claude, ki je zaostal 29 sekund za zmagovalcem. Za 23-letnika iz olimpijskega Lillehammerja je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu.

Trije Slovenci na zasledovanje

Prvi od slovenske četverice je na progo krenil Jakov Fak, ki je v ležečem položaju spet zadel vse tarče, žal pa je bil dvakrat nenatančen v stoje, kar ga je stalo nove uvrstitve tik pri vrhu. Z zaostankom 1:33,6 je zasedel končno 28. mesto. Klemen Bauer je na prvem strelskem postanku zgrešil en strel, nato pa še dva, kar je pomenilo zaostanek 2:40,3 minute in končno 70. mesto, kar je bilo premalo za uvrstitev na jutrišnjo zasledovalno tekmo.

Nato pa smo lahko spremljali odličen nastop Roka Tršana. Tako v leže kot v stoje je pokril vse tarče in odhitel k proti cilju. V cilju je bil desetinko sekunde hitrejši od Faka, zasedel pa je končno 27. mesto. Nastop na zasledovalni tekmi je ujel še Miha Dovžan, ki je zgrešil en strel v ležečem položaju, zaostanek 2:06,9 minute pa je pomenil končno 47. mesto.

Jakov Fak je moral tokrat dvakrat v kazenski krog. Foto: Guliverimage/Imago Sports

Fak razočaran …

"Današnja uvrstitev je precej slabša, kot so bile v Kontiolahtiju, zlasti zaradi slabega streljanja v stoje. Do drugega streljanja je kazalo zelo dobro. Na drugem postanku pa sem imel zelo nestabilne noge, kot da bi mi zmanjkalo energije. Tak občutek je bil v nogah, kot da se ne moreš umiriti. Zgrešil sem dva strela, za zadnjega sem se res boril, da bi ga zadel, a žal nisem dobro izdelal strela in je bil zato zgrešen. Rezultat je tako precej slabši, a je biatlon tak šport. Jutri se želim resetirati in spet zadeti vse strele na zasledovalni tekmi in poizkušati pridobiti čim več mest," je svoj nastop povzel Jakov Fak.

… Tršan vesel

Je bil pa zato toliko bolj vesel Rok Tršan: "Po slabših tekmah v Kontiolahtiju je bila danes to dobra tekma. Končno mi je uspelo oddelati bolje na progi in na strelišču, a mislim, da to še ni tisti nivo, ki si ga želim. A po vseh težavah zaradi pozitivnih testov, pomanjkanja treninga na snegu, ki ga jaz še kako potrebujem zaradi dobrih občutkov, mislim, da gre zdaj v pravo smer. Kljub slabšim nastopom nisem obupal, vedel sem, da bo prišel dan, ko bo šlo bolje in danes je bilo tako. Za jutri želim uživati v tekmi, se držati tekmecev, biti sproščen na strelišču, narediti tako, kot znam, na koncu pa mislim, da bo dober tudi rezultat."

Jutri se bodo v Hochfilznu v štafeti najprej pomerila dekleta (brez Slovenk), kasneje, ob 14.45 še moški na zasledovalni tekmi. V nedeljo zasledovanje čaka biatlonke (brez Slovenk), moške pa štafetna tekma.

Izidi, šprint, 10 km: 1. Johannes Dale (Nor) 23:32,5 (0 kazenskih krogov)

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 17,1 (0)

3. Fabien Claude (Fra) 29,0 (1)

4. Johannes Thingnes Boe (Nor) 41,2 (1)

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 44,3 (0)

6. Emilien Jacquelin (Fra) 45,7 (2)

7. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 51,1 (1)

8. Benedikt Doll (Nem) 51,7 (1)

9. Sturla Laegreid (Nor) 56,3 (1)

10. Erik Lesser (Nem) 1:00,0 (1)

...

27. Rok Tršan (Slo) 1:33,5 (0)

28. Jakov Fak (Slo) 1:33,6 (2)

47. Miha Dovžan (Slo) 2:06,9 (1)

80. Klemen Bauer (Slo) 2:40,3 (3) Svetovni pokal, skupno: 1. Johannes Thingnes Bö (Nor) 253 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 215

3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 177

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 177

5. Johannes Dale(Slo) 174

6. Tarjei Boe (Nor) 174

7. Jakov Fak (Slo) 165

8. Erik Lesser (Nem) 158

9. Fabien Claude (Fra) 148

10. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 144

...

46. Klemen Bauer (Slo) 17

48. Rok Tršan (Slo) 14

