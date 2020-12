Norvežani pričakovani zmagovalci, Slovenci za deseterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežani so zanesljivo opravili s tekmeci. Foto: Guliverimage

Norveški biatlonci so v Kontiolahtiju na Finskem po pričakovanjih zmagali na uvodni štafetni tekmi tekmi sezone. Izreden napredek in dobro formo so na drugem mestu potrdili Švedi, ki so osvojili drugo mesto, tretji so bili Nemci. Slovenska četverica Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan je osvojila 12. mesto.

Za Norveško so tokrat nastopili Vetle Christiansen, Sturle Holm Laegreid ter brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe. Kaj drugega kot zmage Norvežani nihče niti ni pričakoval, saj so imeli v postavi trojico tekmovalcev, ki se je na uvodnih štirih tekmah sezone letos že veselila zmage.

Večje težave imajo Norvežani s tem, kdo ne bo nastopal, brez priložnosti sta tokrat ostala Erlend Bjoentegaard in Johannes Dale, ki sta v skupnem seštevku svetovnega pokala uvrščena na deveto in deseto mesto.

V prvi polovici tekme so imeli Norvežani še nekaj dela s tekmeci, v drugi polovici pa sta brata Boe postavila stvari na svoje mesto. Bolj zanimiv je bil v končnici boj med Švedsko in Nemčijo za drugo mesto, kjer je mladi as Samuel Samuelsson potrdil precej boljšo formo od Benedikta Dolla. Rus Aleksander Loginov, ki bi se teoretično lahko še vmešal v boj za stopničke, ni v pravi tekaški formi.

Jakov Fak in sotekmovalci so končali na 12. mestu. Foto: Guliverimage

V slovenskem taboru je dobro formo vnovič potrdil Jakov Fak, ki je zabeležil najboljši dosežek v drugi menjavi in ekipo popeljal na 9. mesto, potem ko jo je od Mihe Dovžana prevzel kot 17. Še en slab strelski nastop pa je pokazal Klemen Bauer, ki je za deset tarč porabil vseh šest dodatnih strelov in moral enkrat v kazenski krog. Rok Tršan je na koncu obdržal 12. mesto, ki ga je imel že ob prevzemu štafete.

"Trenutno smo 9. v pokalu narodov in če bi se uvrstili na to mesto, bi bilo to nekje v skladu s pričakovanji, željami. Štafeta je taka, da morajo vsi fantje narediti dobro, če želiš biti dober. A v konkurenci je bilo 24 ekip, kar pomeni, da smo še vedno v prvi polovici. Potrebno je narediti vse prav, če želiš biti v ospredju," je tekmo ocenil glavni trener Uroš Velepec.

Eckhoffova do 14. zmage v karieri, Einfaltova 56.

Norvežanka Tiril Eckhoff je zmagovalka ženske zasledovalne biatlonske tekme za svetovni pokal v Kontiolahtiju na Finskem. Na 10-kilometrski tekmi s štirimi streljanji je za 21 sekund ugnala rojakinjo Marto Olsbu Roeiseland in 35 vodilno v svetovnem pokalu Švedinjo Hanno Oeberg. Edina slovenska predstavnica Lea Einfalt je osvojila 56. mesto.

Tiril Eckhoff slavi 14.zmago v karieri. Foto: Guliverimage

Eckhoffova se je na zasledovanje resda podala šele kot osma s četrtkovega sprinta, a je bila ob Johanni Skottheim, ta je z 22. napredovala na peto mesto, edina, ki je zadela vseh 20 tarč.

Eckhoffova je vodstvo prevzela po drami na zadnjem streljanju, ko sta morali Roeiselandova in Oebergova še enkrat v kazenski krog, skupaj pa sta zgrešili dva oziroma tri strele. Z dobrim tekom si je 30-letna Norvežanka pritekla že 14. zmago v karieri.

Lea Einfalt je že na uvodnem strelskem postanku zapravila priložnost, da se z 51. mesta zavihti med najboljših 40 in osvojil prve točke v sezoni. S tremi strelskimi napakami je zdrsnila na začelje, do konca pa si je pristreljala še tri kazenske kroge in končala kot 56.

Biatlonsko karavano prihodnji teden čakajo tekme v avstrijskem Hochfilznu, ki bo letos zaradi koronske sezone gostil kar dve postaji svetovnega pokala.

Izidi: 1. Norveška 1:16:21,0 (0+9)

(Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe) 1:16:21,0

2. Švedska + 39,2 (0+10)

(Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson)

3. Nemčija 51,7 (0+9)

4. Rusija 1:08,0 (0+7)

5. Italija 1:37,0 (0+8)

6. Avstrija 1:46,9 (0+9)

7. Češka 1:50,5 (0+6)

8. Francija 1:56,5 (3+11)

...

12. Slovenija 3:38,1 (1+11)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan)

Izidi, ženske, zasledovalno (10 km): 1. Tirill Eckhoff (Nor) 31:05,9 (0)

2. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) + 21,5 (2)

3. Hanna Oeberg (Šve) 35,4 (3)

4. Dzinara Alimbekava (Blr) 55,0 (2)

5. Johanna Skottheim (Šve) 56,3 (0)

6. Ingrid Tandrevold (Nor) 1:03,8 (2)

7. Franziska Preuss (Nem) 1:08,6 (2)

8. Elvira Oeberg (Šve) 1:19,3 (4)

9. Emma Lunder (Kan) 1:30,3 (1)

10. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 1:38,6 (2)

...

56. Lea Einfalt (Slo) 6:36,5 (5) Svetovni pokal, skupno: 1. Hanna Oeberg (Šve) 204 točke

2. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 168

3. Johanna Skottheim (Šve) 152

4. Dzinara Alimbekava (Blr) 151

5. Elvira Oeberg (Šve) 142

6. Anais Chevalier Bouchet (Fra) 135

7. Denbise Herrmann (Nem) 127

8. Mona Brorsson (Šve) 115

9. Dorothea Wierer (OIta) 113

10. Franziska Preuss (Nem) 102



