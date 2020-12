Dzinara Alimbekava do prve zmage v Hochfilznu

Beloruska biatlonka Dzinara Alimbekava je zmagovalka sprinterske tekme za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Po 7,5 km teka in 10 zadetih strelih je ugnala Norvežanko Tiril Eckhoff in Nemko Franzisko Preuss za 8,5 oziroma 9,9 sekunde, tekmici pa sta se po enkrat zavrteli v kazenskem krogu.

Štiriindvajsetletna Alimbekava je odkritje letošnje sezone. Na uvodnih tekmah v Kontiolahtiju na Finskem se je štirikrat prebila med najboljšo deseterico, najbližje stopničkam pa je bila na zasledovanju, kjer je osvojila četrto mesto. Danes se je veselila še prve zmage v svetovnem pokalu.

Veseli tudi povratek Italijank Lise Vittozzi in Dorothee Wierer, ki sta lani krojili vrh svetovnega pokala, po slabšem uvodu v sezono v Severni Kareliji pa sta tokrat zasedli sedmo in osmo mesto. Obeta se tudi izjemna zasledovalna tekma, saj je kar 22 tekmovalk tekmo končalo v manj kot minuti razlike, 41. pa v minuti in pol.

Polona Klemenčič Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenke brez točk

Slovenske reprezentantke so načrtovane točke svetovnega pokala, pa tudi zasledovanje, spet pustile na strelišču. Polona Klemenčič je morala v kazenski krog trikrat in bila 78. Lea Einfalt in Nina Zadravec pa sta zgrešili po štiri tarče in osvojili 87. in 103. mesto.

Do točk je tako prišla le zamejska Slovenka Dunja Zdouc, ki je v avstrijskem dresu končala na 37. mestu in osvojila štiri točke.

Ob 14.30 se bo v Hochfilznu začel še moški sprint.