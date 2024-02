Tek kariere Miha Šimenca na razdalji, Anji Mandeljc drugi najboljši dosežek sezone

V ciljem šprintu je bila Švedinja Frida Karlsson močnejša od Finke Kerttu Niskanen in Norvežanke Heidi Weng. Edina slovenska predstavnica Anja Mandeljc je zasedla 30. mesto. "Jaz sem vesela, da sem izvlekla vsaj 30. mesto. Res je bilo težko. Celo tekmo samo plezaš v klanec in se potem spustiš do cilja. Mislim, da v naslednjih dneh v ta klanec ne bom šla več, ker je bilo danes dovolj. Potrebno je bilo pametno iti v tekmo, ker je bila res dolga in naporna," je po tekmi povedala za Smučartko zvezo Slovenije.

V skupnem seštevku seštevku svetovnega pokala je v vodstvu Američanka Jessie Diggins, ki je tokrat zasedla 10. mesto, druga pa je Švedinja Linn Svahn, ki se je uvrstila mesto pred njo. Anja Mandeljc, ki je s 30. mestom, zabeležila drugo najboljšo uvrstitev v sezoni, ostaja med prvih 80 v svetovnem pokalu.

Tudi v moški konkurenci je imela Slovenija samo enega predstavnika in sicer Miho Šimenca. Po prvem krogu zgoščene konkurence je bila karavana še povsem skupaj, prve razlike so se naredile v drugem 3,3 km krogu, a Šimenc je držal ritem najhitrejših na 26. mestu. Enako je bilo tudi na polovici proge, le pet sekund je Šimenc na 29. mestu zaostajal za senzacionalno prvim Ircem Thomasom Maloneyjem Westgaardom, ki je vodil pred četo Norvežanov.

Miha Šimenc na razdalji v svetovnem pokalu še nikoli ni bil boljši. Foto: Grega Valančič/Sportida

V prvem krogu druge polovice preizkušnje je Šimenc izgubil nekaj časa, a ne mest, bil je 28. z zaostankom 46 sekund. V manjši skupini je nato naš tekmovalec tekel naprej na mestih okrog 30, v zadnjem krogu pa je imel še dovolj moči, da se je prebil vse do 25. mesta s končnim zaostankom 1:28 minute za Norvežanom Paalom Golbergom, ki je dobil ciljni sprint proti rojakoma Johannesu Hoesflotu Klaebu in Mattisu Stenshagnu.

"Res, res sem vesel tega rezultata! Taktika je bila takšna kot vedno – biti zraven čim dlje. Danes mi je to uspelo do polovice tekme, na vsaki pa se mi zdi, da mi to uspe en krog dlje. Pokazal sem, da sem v formi in upam, da se mi odpre tudi v sprintu," je bil zadovoljen Šimenc.

Svetovni pokal se bo v Cannmoru nadaljeval v torek s sprintom v klasičnem koraku.

Canmore, 20 km klasično (M):



1. Paal Golberg (Nor) 52:10,7

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) +0,2

3. Mattis Stenshagen (Nor) +0,5

4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) +0,6

5. William Poromaa (Šve) +0,7

6. Erik Valnes (Nor) +1,7

...

25. Miha Šimenc (Slo) +1:28,9



Skupno (26/37)



1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1883 točk

2. Erik Valnes (Nor) 1541

3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1428

4. Paal Golberg (Nor) 1392

5. Friedrich Moch (Nem) 1017

6. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 989

...

75. Miha Šimenc (Slo) 120



Canmore, 20 km klasično (Ž):



1. Frida Karlsson (Šve) 57:08,2

2. Kerttu Niskanen (Fin) +1,6

3. Heidi Weng (Nor) +8,1

4. Astrid Oeyre Slind (Nor) +8,4

5. Ebba Andresson (Šve) +13,7

6. Teresa Stadlober (Avt) +31,3

...

52. Anja Mandeljc (Slo) +5:25,4



Skupno (26/37):



1. Jessie Diggins (ZDA) 2055 točk

2. Linn Svahn (Šve) 1731

3. Frida Karlsson (Šve) 1630

4. Rosie Brennan (ZDA) 1468

5. Victoria Carl (Nem) 1429

6. Kerttu Niskanen (Fin) 1337

...

69. Anja Mandeljc (Slo) 99

119. Eva Urevc (Slo) 19