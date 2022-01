Italijansko zmagoslavje, Ferkova prepočasna, Štuhčeva odstopila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka superveleslalomske preizkušnje v Zaushenseeju je Federica Brignone. Italijanka je bila za štiri stotinke sekunde hitrejša od Švicarke Corinne Suter in 17 stotink in Avstrijke Ariane Raedler, ki je prvič v karieri svetovnega pokala na zmagovalnem odru. Maruša Ferk Saioni je bila prepočasna za točke, Ilka Štuhec pa je odstopila.

Alpske smučarke so se po sobotnem smuku v Zaushenseeju pomerile še na petem superveleslalomu sezone, v seštevku katerega vodi Sofia Goggia. Italijanka je v soboto grdo padla, a se po nekaj minutah sama odpeljala v dolino. Kljub bolečinam tri tedne pred začetkom vrhunca sezone, olimpijskimi igrami v Pekingu, se je odločila nastopiti tudi na superveleslalomu. Njena predstava ni bila tvegana, tako da je končala na 19. mestu in v superveleslalomu zadržala pet točk prednosti pred rojakinjo Federico Brignone in 84 pred še eno Italijanko Eleno Curtoni.

Ariane Raedler je prvič na stopničkah svetovnega pokala. Foto: Guliverimage Ta je danes najhitreje opravila s progo in se razveselila nove zmage. Le štiri stotinke več se je na progi zadržala druga Corinne Suter, ki je naredila napako, brez katere bi bila verjetno na vrhu.

Premierne stopničke svetovnega pokala je vknjižila Avstrijka Ariane Raedler, ki je bila do zdaj le enkrat med peterico. 26-letnica za Brignonejevo zaostaja le 17 stotink sekunde. Tik za njo se je zvrstila še ena Italijanka Marta Bassino, pa Francozinji Laura Gauche in Tessa Worley. Slednja je, podobno kot Suterjeva, naredila napako.

Maruša Ferk Foto: Guliverimage

Ferkova prepočasna, Štuhčeva odstopila

Kot prva od dveh Slovenk je nastopila Maruša Ferk Saioni, v cilj je prišla z +2.14 sekunde zaostanka, kar je zadostovalo za 39. mesto, tako da je tudi danes ostala brez točk. Tudi Ilka Štuhec ni obogatila točkovne računa, Štajerka je v enem od zavojev padla in končala v snegu, a se nato pobrala na noge.

Izidi: 1. Federica Brignone (Ita) 1:10,84

2. Corinne Suter (Švi) 1:10,88 +0,04

3. Ariane Rädler (Avt) 1:11,01 +0,17

4. Marta Bassino (Ita) 1:11,27 +0,43

5. Tessa Worley (Fra) 1:11,35 +0,51

Laura Gauche (Fra) 1:11,35 +0,51

7. Alice Robinson (NZl) 1:11,37 +0,53

8. Elena Curtoni (Ita) 1:11,43 +0,59

9. Ester Ledecka (Češ) 1:11,44 +0,60

10. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:11,48 +0,64

...

39. Maruša Ferk Saioni (Slo) 1:12,98 +2,14

...

- odstopila: Ilka Štuhec (Slo) Skupni seštevek, ženske (22/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 966 točk

2. Petra Vlhova (Slk) 929

3. Sofia Goggia (Ita) 669

4. Sara Hector (Šve) 582

5. Federica Brignone (Ita) 547

6. Lara Gut-Behrami (Švi) 469

7. Ramona Siebenhofer (Avt) 437

8. Wendy Holdener (Švi) 421

9. Michelle Gisin (Švi) 385

10. Ragnhild Mowinckel (Nor) 365

...

20. Ana Bucik (Slo) 250

21. Andreja Slokar (Slo) 233

42. Meta Hrovat (Slo) 116

52. Ilka Štuhec (Slo) 87

58. Tina Robnik (Slo) 73

72. Neja Dvornik (Slo 46

88. Maruša Ferk Saioni (Slo) 22

... Superveleslalom, ženske (5/9): 1. Sofia Goggia (Ita) 332

2. Federica Brignone (Ita) 327

3. Elena Curtoni (Ita) 248

4. Lara Gut-Behrami (Švi) 206

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 205

6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 172

7. Corinne Suter (Švi) 149

8. Ariane Rädler (Avt) 139

9. Marta Bassino (Ita) 129

10. Ramona Siebenhofer (Avt) 123

...

38. Maruša Ferk Saioni (Slo) 15

...

