Zaradi Prevca v Avstriji slovenska veselica, Peterka odprl vrata zlatega sveta

Skakalnica v Bischofshofnu je zadnja postojanka novoletne turneje in na njej so imeli v preteklosti slovenski skakalci že razlog za veselje. Zlasti Primož Peterka in Peter Prevc, ki sta bila prav v tem avstrijskem kraju okronana za kralja turneje štirih skakalnic.

Za skakalnico v Bischofshofnu je značilno, da ima posebno zaletno mizo. Večkrat smo iz ust skakalcev že slišali, da se vožnja po njej tako vleče, da bi lahko vmes spili še kakšno kavo. Prav zaradi tega je prvi skok na tej napravi vedno nekoliko poseben. Hitro se lahko zgodi, da si prehiter ali prepozen in imaš potem v zraku težave.

Kdo od slovenskih skakalcev bo danes v Bischofshofnu skočil na stopničke? Peter Prevc 35,48% +

Domen Prevc 5,38% +

Timi Zajc 2,15% +

Anže Lanišek 1,08% +

Cene Prevc 2,15% +

Nobeden 53,76% +

Ulaga oral ledino v Bischofshofnu

A nekateri slovenski skakalci so se v preteklosti dobro znašli na njej. Lov na stopničke je odprl Primož Ulaga leta 1984, ko je bil tretji, zmagal je Nemec Jens Weissflog. Še bližje vrhu je bil štiri leta pozneje, ko je pred njega skočil le legendarni in žal pokojni finski skakalec Matti Nykänen.

Če je Ulaga uspehe dosegal še pod jugoslovansko zastavo, je pod slovensko to prvemu uspelo Franciju Petku, ki je bil leta 1992 tretji.

Čez pet let je slovenski narod doživel prvo eksplozijo, potem ko je Primož Peterka v Bischofshofnu postal kralj turneje. Iz tira ga ni vrglo niti to, da je moral v prvi seriji še enkrat na vrh zaletišča, potem ko je na začetku štartne liste postavil izredno daljavo. Uspešno je prestal avstrijsko-nemški pritisk in se z zmago na tej skakalnici zapisal med nesmrtne.

Leta 2016 je to v šampionski sezoni uspelo Petru Prevcu, ki je bil nesporni kralj turneje štirih skakalnic. Foto: Sportida

Peter Žonta je bil naslednji v vrsti, ki je stopil na zmagovalni oder. V sezoni 2003/04 je z zmago zablestel že v Innsbrucku, v Bischofshofnu pa je pred njega prišel le končni zmagovalec turneje Sigurd Pettersen. Tisto leto je bil Žonta celo tretji v skupnem seštevku turneje.

Kar deset let je minilo, preden je naslednji slovenski skakalec našel mesto med najboljšo trojico. Peter Prevc je leta 2014 skočil do drugega mesta. Od njega je bil boljši le kralj turneje Thomas Diethart, je pa zato dve leti pozneje slovenski orel zasijal v polnem sijaju in spremenil barvo v zlato. Potem ko mu je veter vzel zmago v Oberstdorfu, je najprej nanizal zmagi v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku. V Bischofshofen je pripotoval s prednostjo 20 točk, kar je bil znak, da mu lahko le naravna nesreča vzame veliko lovoriko.

Domen Prevc zadnji najbližje stopničkam

In ker je v sosednjo Avstrijo prišlo približno štiri tisoč slovenskih navijačev, je bilo jasno, da je čas za slovensko veselico. Peter je osvojil tudi zadnjo postojanko ter postal nesporni kralj turneje in naslednik Peterke.

Domen Prevc je zadnji od Slovencev, ki se je približal stopničkam v Bischofshofnu. Pred tremi leti je bil tudi četrti. Stopničke je zgrešil za vsega 0,6 točke. Foto: Gulliver/Getty Images

Vse od takrat se je le njegovemu bratu Domnu Prevcu uspelo približati odru za zmagovalce, potem ko je bil leta 2017 četrti. Zgrešil ga je za vsega 0,6 točke. Zelo skromni so bili naši skakalci lani, ko se je le Anže Semenič uvrstil med dobitnike točk z 21. mestom.

Bistveno drugačen izplen si lahko obetamo danes. Zlasti Peter Prevc je na treningu in v kvalifikacijah nakazal, da bi lahko spet dosegel vrhunski rezultat. Slej ko prej mu bosta le uspela dva dobra skoka na tekmi.