Zaradi diskvalifikacij se mu je vse podrlo

Že na samem uvodu v Wisli se je pri Anžetu Semeniču zapletlo. Prvi dan sezone ga je namreč doletela kazen. Kontrolorji so mu v kvalifikacijah zaradi nepravilnosti na dresu prižgali rdečo luč za posamično tekmo. "Gurtna je bila previsoko. Čeprav ne vem, kako to lahko na oko zmerijo," je spregovoril o prvi diskvalifikaciji v sezoni.

V Ruki se mu je nato uspelo zbrati, najprej je bil v kvalifikacijah 17., na tekmi pa že enajsti. A je tako kot Petra Prevca, ki je izgubil stopničke, tudi njega doletela kazen zaradi prepustnosti dresa. Pri Prevcu je bila težava v predelu gležnja, pri Semeniču okoli kolena.

"Enostavno se začetek ni poklopil. Pri skokih je veliko na samozavesti. Zaradi diskvalifikacij mi je samozavest padla. Od takrat se borim sam s sabo. Upam, da se vsaj nekje pokažejo dobri skoki," je o težavah spregovoril Semenič in nadaljeval: "Name je to vplivalo, na Petra hvala bogu ni. Mislim, da mi je to podrlo vse. Od takrat naprej nisem samozavesten. Ne verjamem v dres."

"Zdaj se veliko obremenjujem z dresom. Več, kot bi se moral."

Upa, da bo imel kmalu spet nasmeh na obrazu. Foto: Sportida Trener Gorazd Bertoncelj ga je do konca preteklega leta odpeljal nato še v Klingenthal in Engelberg, vendar se mu ni uspelo prebiti do točk.

Priložnost je dobil še na zadnji postojanki novoletne turneje v Bischofshofnu, vendar je bil v kvalifikacijah za eno mesto prekratek, da bi si prislužil mesto na tekmi.

Na isti skakalnici se je pomeril pretekli konec tedna, ko je nastopil na tekmah celinskega pokala. Prva se mu ni poklopila, na drugi pa je naredil napredek in jo končal kot deseti. Od slovenskih skakalcev je bil najboljši Jurij Tepeš, ki je bil obakrat med deseterico – v soboto je bil deveti (Žiga Jelar je bil na sedmem mestu boljši), v nedeljo peti.

Semenič, ki upa, da bo kmalu našel pot iz težkega položaja in se spet prebil v ekipo za svetovni pokal.