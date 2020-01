Geiger v Italiji do "dvojčka", štirje Slovenci med 15

Zmagovalec druge posamične tekme v Predazzu je Karl Geiger, ki je zmagal že v soboto in se še utrdil v vodstvu svetovnega pokala. Na odru za zmagovalce mu družbo delata Stefan Kraft in Dawid Kubacki. Do točk so skočili štirje Slovenci, največ jih je na sedmem mestu zbral Peter Prevc, ki je v finalu pridobil sedem mest. Preostala trojica se je zvrstila do 15. mesta.

Po koncu tedna v dolini Fiemme se v skakalnem taboru najbolj smeji Karlu Geigerju. Nemec je točkovni računal okrepil z maksimalnimi 200 točkami in se po sobotnem prevzemu rumene majice še utrdil v vodstvu skupnega seštevka svetovnega pokala.

26-letniku je v prvi seriji uspel najdaljši skok, s 107 metri je le za pol metra zaostal za rekordom skakalnice Adama Malysza, a pri slabšem doskoku izgubil dragocene točke, tako da je po polovici tekme na drugem mestu za vodilnim Stefanom Kraftom zaostajal slabi dve točki.

V finalu je znova skočil najdlje (103,5), izničil zaostanek in se razveselil četrte posamične zmage v karieri, druge to sezono. Kraft se je moral zadovoljiti z drugim mestom, za Geigerjem je zaostal slabih pet točk. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je stopil zmagovalec novoletne turneje Dawid Kubacki, ki je med najboljšo trojico napredoval s četrtega, iz nje pa izrinil rojaka Kamila Stocha. Ta si je četrto mesto razdelil s rojakom Piotrom Žylo.

Peter Prevc je v finalu iz 14. napredoval na sedmo.

Peter in Domen v finalu napredovala, Zajc in Justin prekratka

Po prvi seriji je od pokra Slovencev, ki so se uspeli uvrstiti v finale, na devetem mestu najbolje kazalo Anžetu Lanišku. Na koncu je zadržal mesto in bil drugi najboljši med varovanci Gorazda Bertonclja. Peter Prevc je namreč s skokom, dolgim 101,5 metra, s 14. mesta napredoval na sedmo in si ga razdelil z Mariusom Lindvikom. Šest mest je v finalu napredoval Domen Prevc in končal na 14., tik za njim pa je pristal 11. iz prve serije Cene Prevc.

Geiger pred selitvijo v Nemčijo 120 točk pred Kraftom

Geiger ima na prvem mestu seštevka svetovnega pokala 819 točk, drugi Kraft 120 manj, še dodatnih 45 več zaostaja tretji Rjoju Kobajaši, ki na zadnjih tekmah ne najde prave forme. Najboljši Slovenec je na devetem mestu Peter Prevc.

Skakalci bodo po večerni tekmi svetovni pokal nadaljevali v Nemčiji. Titisee-Neustadt bo med petkom in nedeljo gostil dve posamični tekmi.

Geiger najboljši že v kvalifikacijah Kvalifikacije v Predazzu je uspešno prestalo vseh šest Slovencev. Najbolje od teh se je znašel Cene Prevc, ki je pristal pri 98 metrih, in zasedel 16. mesto. Tik za njim je končal Rok Justin (97,5), Anže Lanišek (96,5) je bil 20., Timi Zajc 23. (94,5), Domen Prevc 26. (93,5), na 40. mesti z 90 metri pristal Peter Prevc. Najboljši kvalifikacijski skok je uspel sobotnemu zmagovalcu in vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega pokala Nemcu Karlu Geigerju. Za osem desetink točke je prehitel rojaka Stephana Leyheja, tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft.

Izidi, Predazzo (dolina Fiemme): 1. Karl Geiger (Nem) 285,2 točke (107,0/103,5 m)

2. Stefan Kraft (Avt) 280,5 (103,5/101,0)

3. Dawid Kubacki (Pol) 278,2 (102,5/101,0)

4. Piotr Žyla (Pol) 277,3 (101,0/104,0)

. Kamil Stoch (Pol) 277,3 (102,0/100,0)

6. Johann Andre Forfang (Nor) 270,7 (100,0/100,0)

7. Peter Prevc (Slo) 266,0 (99,0/101,5)

. Marius Lindvik (Nor) 266,0 (101,5/101,5)

9. Anže Lanišek (Slo) 263,8 (100,0/99,5)

10. Yukiya Sato (Jap) 263,6 (97,0/101,0)

...

14. Domen Prevc (Slo) 261,2 (96,0/101,0)

15. Cene Prevc (Slo) 259,6 (100,0/96,5)

... Svetovni pokal, skupno: 1. Karl Geiger (Nem) 819 točk

2. Stefan Kraft (Avt) 699

3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 655

4. Dawid Kubacki (Pol) 564

5. Marius Lindvik (Nor) 505

6. Kamil Stoch (Pol) 435

7. Daniel-Andre Tande (Nor) 397

8. Philipp Aschenwald (Avt) 386

9. Peter Prevc (Slo) 373

10. Johann Andre Forfang (Nor) 325

11. Anže Lanišek (Slo) 309

...

19. Domen Prevc (Slo) 201

24. Timi Zajc (Slo) 131

34. Rok Justin (Slo) 37

. Cene Prevc (Slo) 37

62. Tilen Bartol (Slo) 3

65. Anže Semenič (Slo) 1

