V Predazzu do točk vseh šest Slovencev, a ...

Na sobotni tekmi smučarskih skakalcev v Val di Fiemmeju je točke osvojilo vseh šest Slovencev. Zmage se je veselil Nemec Karl Geiger in prevzel prvo mesto v skupnem seštevku točk za svetovni pokal, za najvišjo slovensko uvrstitev pa je z desetim mestom poskrbel Anže Lanišek. Številni slovenski orli so v drugi seriji zapravili visoko uvrstitev, tudi Domen Prevc, ki je bil po prvi seriji s šestim mestom najbližje vrhu.

Po prvi seriji sobotne tekme za svetovni pokal se je Sloveniji na srednji skakalnici v Predazzu nasmihal izjemen moštveni uspeh, saj so se kar trije slovenski orli uvrstili med najboljših devet. Ker pa so v finalu številni pokvarili svojo uvrstitev, so bili v slovenskem taboru po sobotnih nastopih prisotni mešani občutki. Na koncu se je lahko kot edini z uvrstitvijo med deset pohvalil Anže Lanišek.

V finalu izmed Slovencev največ pridobil Peter Prevc

Anže Lanišek se je uvrstil na rep najboljše deseterice. Foto: Sportida Med dobitnike točk se je vpisalo vseh šest Slovencev. Če se je v prvi seriji najbolj izkazal Domen Prevc, ki je skočil 101 meter, in osvojil šesto mesto, pa se je na koncu najbolj smejalo Anžetu Lanišku. V finalu je nastopil kot devetouvrščeni po prvi seriji, izgubil le eno mesto in se kot edini Slovenec uvrstil med najboljših deset. Najmlajši izmed bratov Prevc je izgubil sedem mest in tekmo v Predazzu končal kot 13., Rok Justin (101, 5 metrov), ki je blestel že v preizkusni seriji, pa je iz sedmega zdrsnil na 18. mesto. S tem je za dve mesti zgrešil najboljšo uvrstitev na tekmi svetovnega pokala v karieri.

Prehitel ga je tudi Peter Prevc, ki je v finalu pridobil šest mest in osvojil 17. mesto, njegov mlajši brat Cene Prevc je bil 19., dve novi točki svetovnega pokala pa je za 29. mesto prejel Timi Zajc.

Nemec pred Avstrijcem in Poljakom

Karl Geiger je zmagal tretjič v svetovnem pokalu in se povzpel na prvo mesto v skupnem seštevku točk svetovnega pokala. Foto: Sportida Na najvišjo stopničko na zmagovalnem odru se je povzpel Nemec Karl Geiger. Pred drugouvrščenim Avstrijcem Stefanom Kraftom si je zagotovil skoraj osem točk naskoka, na tretje mesto pa se je po odličnem nastopu v finalu, pred tem je po prvi seriji zasedal osmo mesto, prebil nedavni zmagovalec novoletne turneje Poljak Dawid Kubacki. Četrto mesto je osvojil Poljak Kamil Stoch, Nemec Constantin Schmit, sicer najdaljši v prvi seriji, pa je s petim mestom dosegel najboljšo uvrstitev kariere.

Norvežan Daniel Andre Tande, ki je razočaral v prvem nastopu in si finale priigral šele po diskvalifikaciji njegovega mlajšega rojaka Mariusa Lindvika (neustreznost dresa), je na koncu osvojil 23. mesto, vodilni v skupnem seštevku Japonec Rjoju Kobajaši pa je tekmo v Italiji končal še tri mesta nižje.

Le Zyla, Leyhe in Justin V poizkusni seriji se je izkazal Rok Justin, prvi skakalec, ki je danes v Predazzu preskočil mejo 100 metrov. Skočil je 100,5 metrov, Cene Prevc, ki je bil na petkovih kvalifikacijah najboljši Slovenec, je skočil 96, njegov mlajši brat Domen Prevc 97, Timi Zajc 91, Anže Lanišek 97 in Peter Prevc 96 metrov. Mejo 100 metrov so preskočili le trije tekmovalci. To so Poljak Piotr Zyla (101,5), Nemec Stephan Leyhe (100,5) in Slovenec Justin.

Rok Justin se je izkazal v poizkusni seriji pred tekmo v Predazzu, na tekmi pa je za najboljšim rezultatom kariere v svetovnem pokalu zaostal le dve mesti. Foto: Sportida

V nedeljo se bodo smučarski skakalci pomerili za točke še enkrat. Prva serija se bo začela ob 16.30, tudi tokrat pa bodo ljubitelji skokov spremljali tekmovanje na srednji skakalnici.

Rezultati prve serije: