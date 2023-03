Odermatt še enkrat več zmagal, še 58 točk za rekordom

Foto: Guliverimage

Za Švicarja Marca Odermatta je bila to letošnja že šesta zmaga v superveleslalomu in si je že pred to tekmo zagotovil mali kristalni globus v tej disciplini. Drugo mesto je zasedel Norvežan Alexander Aamodt Kilde, tretje pa Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je tokrat odstopil.

Po četrtkovi zmagi je Odermatt še bližje mejniku 2.000 točk Hermanna Maierja v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj ima trenutno na svojem računu že 1.942 točk.

V petek bo v Andori mešana ekipna paralelna tekma, v soboto sledi veleslalom, v nedeljo pa še slalom.

Soldeu, superveleslalom, (M):



1. Marco Odermatt (Švi) 1:23,91

2. Marco Schwarz (Avt) +0,29

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +0,71

4. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +0,86

5. Jeffrey Read (Kan) +0,87

6. Andreas Sander (Nem) +0,96

7. Dominik Paris (Ita) +0,98

8. Mattia Casse (Ita) +0,99

9. Rahael Haaser (Avt) +1,02

10. Justin Murisier (Švi) +1,12



Vrstni red v svetovnem pokalu (36/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.942 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1.340

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 1.014

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 953

5. Loic Meillard (Švi) 831

6. Lucas Braathen (Nor) 824

7. Alexis Pinturault (Fra) 781

8. Marco Schwarz (Avt) 779

9. Manuel Feller (Avt) 506

10. James Crawford (Kan) 462

11. Žan Kranjec (Slo) 440

...

76. Miha Hrobat (Slo) 73

79. Martin Čater (Slo) 70

84. Štefan Hadalin (Slo) 65



Superveleslalomski seštevek:



1. Marco Odermatt (Švi) 740 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 512

3. Vincent Kriechmayr (Avt) 335

4. Andreas Sander (Nem) 265

5. Alexis Pinturault (Fra) 253

6. Stefan Rogentin (Švi) 180

7. Justin Murisier (Švi) 176

8. Daniel Hemetsberger (Avt) 175

9. Dominik Paris (Ita) 174

10. Stefan Babinsky (Avt) 165

...

41. Martin Čater (Slo) 31

60. Miha Hrobat (Slo) 6