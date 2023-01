Zadnji dan Ofema brez slovenskih stopničk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjima preizkušnjama alpskih smučark in smučarjev v superveleslalomu in mešani ekipni tekmi v biatlonu so se zaključila tekmovanja na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) 2023 v italijanski Furlaniji Julijski Krajini. Slovenija danes ni osvojila nobene medalje, a se vseeno z Ofema vrača s šestimi zlatimi odličji.

Mlada slovenska reprezentanca, ki jo je zastopalo 47 športnic in športnikov, je na letošnjem Ofemu osvojila šest odličij, vsa najžlahtnejša. Prvo zlato medaljo za Slovenijo je na posamični tekmi priborila smučarska skakalka Nika Prevc. Skakalke so bile nato zlate na ekipni tekmi, skupaj s skakalci pa so dobili še mešano ekipno tekmo.

Biatlonec Pavel Trojer je s konkurenco pometel tako v sprintu na 7,5 km kot na posamični preizkušnji na 12,5 km. Zadnjo, šesto zlato kolajno pa je Sloveniji v veleslalomu prismučal alpski smučar Miha Oserban.

Danes so bile na sporedu še tekmi v superveleslalomu, kjer pa Slovenke in Slovenci niso posegli po najvišjih mestih. V ženski konkurenci je slavila Švicarka Laura Huber pred Avstrijko Nadine Hundegger in Italijanko Tatum Bieler. Od Slovenk je najvišje na 20. mestu končala Pika Pepevnik. Ana Bokal je bila 23., Ana Merc 30., Hana Andolšek Vertovšek pa 36.

Na moški preizkušnji se je z 19. mestom najbolje odrezal Oserban. Anžej Arčon je tekmo sklenil na 31. mestu, Matej Mencinger pa tik za njim na 32. Alen Hriberšek, ki se je na progo s številko ena pognal prvi, ni prišel do cilja. Zlato medaljo je nekoliko presenetljivo osvojil Madžar Attila Banyai, ki je za štiri stotinke sekunde prehitel Norvežana Rasmusa Bakkeviga in za devet stotink Avstrijca Moritza Zudrella.

Reprezentanca Francije je zmagala na mešani ekipni tekmi biatlonk in biatloncev v Forni Avoltriju. Le za 1,2 sekunde je na drugem mestu zaostala Nemčija, tretji pa so bili Italijani. Slovenija je v postavi Viktorija Mežnar, Ela Sever, Aljaž Omejc in Patrik Trojer z zaostankom 1:54,6 končala na petem mestu.

V petek so nastope končale umetnostne drsalke. Edina slovenska tekmovalka Klara Sekardi je bila 26. Zmagala je Finka Iida Karhunen. V moški konkurenci, kjer Slovenija ni imela predstavnika, je dan prej zlato medaljo osvojil Izraelec Nikita Sheiko.

Petkov večer je minil v znamenju hokejskih finalov. Med hokejisti je Švica premagala Latvijo, medtem ko so med hokejistkami slavile Čehinje, ki so ugnale Slovakinje. V obeh konkurencah je do bronaste medalje prišla Finska. Slovenija v hokeju ni nastopila.

Letošnji zimski Ofem se bo danes z zaključno slovesnostjo v Vidmu ob 17. uri tudi uradno zaključil. Slovenski zastavonoši na slovesnosti bosta nordijska kombinatorka Urša Vidmar, ki je bila sedma na posamični tekmi in četrta na tekmi mešanih ekip, in dvakrat zlati biatlonec Trojer.

