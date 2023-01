Še peta in šesta kolajna za Slovenijo

Mlade slovenske športnice in športniki so na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Furlaniji Julijski Krajini osvojili dve novi zlati medalji. Smučarske skakalke in skakalci so zmagali na mešani ekipni tekmi v Planici. Veleslalomsko preizkušnjo alpskih smučarjev na smučišču Svete Višarje je dobil Miha Oserban.

Slovenska reprezentanca je na Ofemu osvojila že šest odličij, vsa najžlahtnejša. Prvo zlato medaljo za Slovenijo je na posamični tekmi priborila smučarska skakalka Nika Prevc. Skakalke so bile nato zlate še na ekipni tekmi, biatlonec Pavel Trojer pa je s konkurenco pometel tako v sprintu na 7,5 km kot na posamični preizkušnji na 12,5 km.

Slovenija je v postavi Tinkara Komar, Nik Heberle, Nika Prevc in Luka Filip v boju za zlato medaljo ugnala Poljsko in Nemčijo. "Naredili smo osem res lepih skokov, tako da sem zadovoljen. Verjamem, da so tudi vsi drugi. Zmaga je nekaj čarobnega. To tekmovanje pride enkrat v življenju, tako da je res nekaj norega," je po zmagi dejal Filip.

Alpski smučar Miha Oserban je na veleslalomu zadržal prednost s prve vožnje. Za 49 stotink sekunde je ugnal Norvežana Rasmusa Bakkeviga in Avstrijca Moritza Zudrella (+0,98). Mesto iz prve vožnje je zadržal tudi Alen Hriberšek, ki je bil na koncu 15. Anžej Arčon in Matej Mencinger sta v prvi vožnji odstopila.

"Občutki so fenomenalni. Enkrat sta mi uspeli dve korektni vožnji. Upam, da bom občutke s teh tekem prenesel na naslednje. V prvem teku sem imel vrhunsko podlago in odlične pogoje, ki sem jih kar izkoristil. V drugo sem se moral boriti, saj je bila proga že malo uničena," je v ciljni areni dejal Oserban. Smučarke in smučarje v soboto čaka še superveleslalom.