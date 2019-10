Zadnja zmaga Marcela Hirscherja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob koncu preteklega tedna so Avstrijci na domači tekmi svetovnega pokala začeli spoznavati, kako zahtevno obdobje jih čaka po upokojitvi dolgoletnega prvega moža Marcela Hirscherja. Ta je na pragu nove smučarske sezono pri tridesetih letih obelodanil umik iz tekmovalnega športa. V četrtek je bil deležen še zadnje zmage. Znova je bil namreč izbran za avstrijskega športnika leta.

''Ob avstrijskih uspehih v več svetovnih športih, tudi tenisu in golfu, sem lahko res ponosen na to nagrado. Vesel sem, da sem tekmoval v tako smučarsko 'nori' državi,'' je na dunajski gala prireditvi dejal 30-letni smučarski šampion, ki je v sezoni 2018/19 osvojil še osmi zaporedni veliki kristalni globus svetovnega pokala. V svojo vitrino je postavil še dva mala globusa, ob devetih zmagah v svetovnem pokalu pa je na svetovnem prvenstvu v Aareju osvojil zlato v slalomu in srebro v veleslalomu.

Ob solnograškem smučarskem zvezdniku je priznanje za športnico leta tokrat prejela hitrostna drsalka Vanessa Herzog. Zanjo je bila to prva lovorika, medtem ko pa je Hirscher avstrijski športnik leta postal že šestič. V obdobju njegove smučarske prevlade ga je na domačem odru ugnal le nogometni zvezdnik David Alaba, športnik leta 2013 in 2014.