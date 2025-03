Začenja se norveška turneja, Nika Prevc lahko že prvi dan potrdi globus

V senci afere Norvežanov s skakalnimi dresi se danes v Oslu začenja skrajšana Raw-Air turneja. Prve bodo v akciji skakalke na čelu z Niko Prevc, ki lahko že danes zapečati skupno zmago svetovnega pokala in potrdi drugi zaporedni kristalni globus. Tekmovalke ob 9.00 čaka trening, ob 11. uri kvalifikacije oziroma prolog, ob 12. uri pa tekma na veliki skakalnici. Po današnjem programu se bodo preselile v Vikersund, kjer sta v soboto in nedeljo predvideni še dve posamični tekmi na letalnici. Cilj vodilne skakalke zime je, da prvič preleti 200 metrov.

Le nekaj dni po koncu 44. nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu, ki je v slovenski tabor prineslo ogromno veselja, po škandalu domačinov z dresi pa vrglo črno piko na skakalni svet, se bodo smučarski skakalci in skakalke znova merili na Norveškem. Tokrat na skrajšani norveški Raw-Air turneji, na kateri v skupni seštevek turneje štejejo vsi skoki, tudi kvalifikacijski.

Vse skupaj se danes začenja v Oslu, kjer bodo tako ženske kot moški tekmovali na eni posamični tekmi na znameniti veliki skakalnici Holmenkollbakken, nato pa sledi selitev na letalnico v Vikersund, kjer bosta na sporedu dve tekmi.

V Oslu tako dekleta kot fante čaka ena posamična tekma. Foto: Guliverimage To bo šesta izvedba turneje za ženske. Prvi dve je dobila domačinka Maren Lundby, nato sta za slovensko zmagoslavje poskrbeli Nika Križnar (danes Vodan) leta 2022, leto pozneje pa Ema Klinec.

Lansko skupno zmago bo branila Eirin Maria Kvandal. Lani je padel še en mejnik, nov ženski svetovni rekord z 230,5 metra pripada njeni rojakinji Silje Opseth.

Zmagovalka turneje - v seštevek ženske turneje bo štelo sedem serij skokov - bo prejela 20.000 evrov dodatne nagrade, drugouvrščena 10.000, tretjeuvrščena pa 5.000 evrov.

Niki Prevc lahko uspe kot drugi slovenski športnici

Ob boju za čim višja mesta na turneji se bo na Norveškem nadaljeval še boj za skupno zmago svetovnega pokala. Že danes jo lahko potrdi najboljša skakalka zime, dvakratna svetovna prvakinja z minulega prvenstva Nika Prevc. Skakalka, ki bo konec tedna praznovala 20. rojstni dan, ima v skupnem seštevku svetovnega pokala 54 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Katharino Schmid, ki ni v najboljši formi.

Prevc je tik pred tem, da kot druga slovenska športnica osvoji veliki globus. Do zdaj je to uspelo le Primožu Peterki. Foto: www.alesfevzer.com

Prevc si tako lahko že danes zagotovi drugi zaporedni kristalni globus. S tem bi postala šele druga slovenska športnica z dvema kristalnima globusoma za skupno zmago svetovnega pokala. Do zdaj je to uspelo le Primožu Peterki. Po enega so osvojili še Peter Prevc, Križnar, Tina Maze, Žan Košir, velikega globusa pa so se veselile tudi skakalke v pokalu narodov.

Ne sešteva točk, želi pa preskočiti 200 metrov

"S seštevanjem točk se ne obremenjujem, večkrat mi jih omenijo drugi, čeprav mi gre to iskreno kar malo na živce. Ne razmišljam o globusu, o tem bom, ko oziroma če bo prišel," je večkrat ponovila najstnica, ki pa ne skriva velike želje za letošnjo turnejo: "Preleteti želim 200 metrov. Velikanke se zelo veselim. Lani mi ni uspelo, zdaj želim to popraviti. Vikersund je velika motivacija."

Ema Klinec ve, kako je zmagati na turneji in preleteti 200 metrov. Foto: Guliverimage

Klinec se na Norveškem odlično počuti

Kako je preleteti 200-metrsko znamko, pa dobro ve nekdanja svetovna rekorderka Klinec, ki je najdlje poletela 226 metrov. "Zelo sem vesela, da če moramo biti kje toliko časa letos, da je to Norveška, saj se tam vedno dobro počutim, tako da je s tega vidika veliko lažje. Najprej Oslo, nato pa letalnica, ki je svet zase. Na letalnici te nekaj žene naprej, neki pozitiven adrenalin. Želim si, da bom letela čim dlje, predvsem pa v tem uživala," pravi zmagovalka turneje izpred dveh let.

Skakalke bodo program s treningom začele ob 9. uri, ob 11. uri sledijo kvalifikacije oziroma prolog, ob 12. uri pa tekma.

Skakalci bodo 15.45 opravili kvalifikacije, ob 17. uri pa še tekmo. V seštevek moške turneje bo štelo deset serij skokov, zmagovalec turneje bo prejel 30.000 evrov, drugi 14.000, tretji pa 7.000.

Dozdajšnji zmagovalci in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw-Air 2024 – Stefan Kraft, 2. Peter Prevc, 4. Timi Zajc

2023 – Halvor Egner Granerud, 3. Anže Lanišek

2022 – Stefan Kraft, 4. Cene Prevc

2021 – odpadlo zaradi covida

2020 – Kamil Stoch, 4. Žiga Jelar

2019 – Rjoju Kobajaši, 12. Peter Prevc

2018 – Kamil Stoch, 10. Peter Prevc

2017 – Stefan Kraft, 5. Peter Prevc Dozdajšnje zmagovalke in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw-Air 2024 – Eirin Maria Kvandal, 5. Nika Prevc, 6. Nika Križnar

2023 – Ema Klinec, 5. Nika Križnar, 18. Nika Prevc

2022 – Nika Križnar, 3. Urša Bogataj

2021 – odpadlo zaradi kovida

2020 – Maren Lundby, 7. Ema Klinec

2019 – Maren Lundby, 9. Nika Križnar

Spored Raw-Air: Holmenkollbakken HS134 Četrtek, 13. marec

9.00 trening (ž)

11.00 kvalifikacije (ž)

12.00 posamična tekma (ž)

14.00 trening (m)

15.45 kvalifikacije (m)

17.00 posamična tekma (m) Vikersund Petek, 14. marec

10.00 trening (ž)

14.30 trening (m)

17.00 kvalifikacije (m) Sobota, 15. marec

10.00 poskusna serija (ž)

10.45 posamična tekma (ž)

15.45 trening (m)

17.00 posamična tekma (m) Nedelja, 16. marec

10.00 poskusna serija (ž)

10.45 posamična tekma (ž)

15.05 kvalifikacije (m)

16.35 posamična tekma (m) – tri serije

